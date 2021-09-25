Осінь традиційно є порою року, коли студії запускають нові проекти та випускають продовження уже відомі серіали. Ми розповімо про найцікавіші прем’єри та найочікуваніші продовження. Першу серію ми присвятили новим серіалам.

«Вбивства в одному будинку»

Прем’єра 31 серпня

Комедійний детектив, де зіграли Селена Гомес, Стів Мартін, Мартін Шор та інші. Як добре ви знаєте своїх сусідів, яких зустрічаєте щодня? Вам може здатися, що досить добре. Але чи насправді це так? Коли в одній з мангеттенських багатоповерхівок стається вбивство, трьом мешканцям цього будинку, які схиблені на детективах, доведеться провести власне розслідування, щоб зрозуміти. Хто ж убив їх сусіда?

«Сцени з подружнього життя»

Прем’єра 13 вересня

Цей серіал (на головному фото) намагається зробити те, що в принципі зробити неможливо. Адже він є адоптацією геніального однойменного фільму Інгмара Бергмана про життя однієї родини. Події культового фільму пренесені у наш час, а головні ролі зіграла Джесіка Честейн («Гра Моллі») та Оскар Айзек («Дюна»). Міра – амбітна та впевнена у собі жінка, яка зробила блискучу кар'єру, ось тільки подібного успіху в особистому житті домогтися не вдалося. Вона дуже незадоволена своїм шлюбом. Натомість професор філософії Джонатан намагається зробити все можливе, щоб зберегти їх стосунки.

«Американська іржа»

Прем’єра 13 вересня

Серіал за романом Філіпа Мейєра розповість про непростий вибір, який має зробити шериф невеликого містечка. У жінки, яку він кохає, є син. І його звинувачують у вбивстві. Звичайно ж, шериф готовий зробити все можливе, щоб докопатися до істини і покарати злочинця. Але що, якщо хлопець дійсно винен? Що переможе, обов’язок чи кохання?

«Y: Останній чоловік»

Прем’єра 14 вересня

Апокаліпсис. Наші дні. Більша половина людства пропала, фактично знищена. Але не просто половина. Річ у тім, що на Землі померли усі носії Y-хромосоми, крім юного хлопця Йоріка та його ручного капуцина. Герой вирушає до Вашингтона, де живе його мати-сенаторка. До того ж Йорік збирається зробити все можливе, щоб знайти свою подругу Бет.

«День мерців»

Прем’єра 5 жовтня

Серіал є багатосерійною адаптацією однойменного фільму майстра жахів про зомбі Джорджа Ромеро. Творці серіалу, проте, обіцяють не лише віддати шану Ромеро, але й показати зомбі з такого боку, з якої їх раніше ніхто не показував.

«Чакі»

Прем’єра 13 жовтня

Ще один серіал, що походить від фільму. Злобна лялька-вбивця з класичного фільму жахів 80-х повертаєтьсятепер у багатосерійному форматі. Маньяк на прізвисько Чиказький Душитель вселився в ляльку давним-давно, так давно, що про нього всі забули. І тепер він хоче нагадати про себе.

«Вторгнення»

Прем’єра 23 жовтня

Землю відвідують інопланеяни, які загрожуютьіснуванню людства. Події розгортаються в реальному часі очима п'яти звичайних людей по всьому світу, які намагаються розібратися в хаосі, що панує навколо них. Життя людей змінюються після зустрічі з ними.

«4400»

Прем’єра 26 жовтня

Американський науково-фантастичний телесеріал є перезапуском серіалу, який свого часу складався з чотирьох сезонів та транслювався з 2004 до 2007 року.

На Землі раптово зниклих 4400 людей. Вони зникли урізні роки 20-го століття і несподівано повернулися назад. Намагаючись влитися у нове життя, вони стикаються з новими проблемами та виявляють в собі надприродні здібності. Розслідуванням дивних пригод займається уряд.

«Психіатр по сусідству»

Прем’єра 13 листопада

Чорна комедія про стосунки між психіатром Айзеком Гершкопфом та його давнім пацієнтом Мартіном Марковичем заснований на реальних подіях. У головних ролях знялись Віл Фарелл та Пол Радд.

Марті повністю довіряє своєму лікареві, а Айк користується цією довірою на повну, успішно маніпулюючи й експлуатуючи свого зручного пацієнта.

І ось вже якось раптово виявляється, що добрий доктор зі своєю дружиною з комфортом оселилися в Гемптонському будинку Марті. Але і це ще не все: Айк починає наполегливо переконувати свого пацієнта передати йому кермо влади сімейним бізнесом.

«Колесо часу»

Прем’єра 19 листопада

Фентезі-серіал про три світи за мотивами фентезі-романів Роберта Джордона з Розамунд Пайк («Зникла») в головній ролі. Серіал готувався багато років. Він розповідає про простих юнаків з невеликого села Ранда, Перріна та Мета, на яких починає полювати Темний та його поплічники. До їх подорожі приєднуються таємничий менестрель Том Меррілін та інші герої.