M113 VCC-2 Camilino щонайменше з 2024 року перебувають на озброєнні України

Італія передасть Україні близько 400 списаних бронетранспортерів M113. Техніка надійде в межах 11-го пакета допомоги, повідомило італійське видання Il Messaggero.

За даними видання, міністерство оборони Італії підготувало черговий оборонний пакет для України. Очікується, що країна передасть близько 400 гусеничних бронетранспортерів типу M113. За даними Defence Express, йдеться про італійську версію БТР VCC-2 Camilino.

M113 VCC-2 Camilino – це італійська модернізація М113А1, яка отримала додатковий бронезахист по боках та відкриту вежу. Загалом в Італії до версії VCC-2 Camilino могли модернізувати 1200 М113А1 – більшість із них списали у 2021 році. Водночас на зберіганні в Італії є 478 одиниць техніки.

Defence Express припустило, що навряд чи всі передані машини будуть у боєздатному стані, і частину з них передадуть на запчастини. Зазначається, що Сили оборони України вже мають досвід експлуатації таких машин. Зокрема, у 2024 році Національна поліція України поширила світлини із M113 також модифікації.

Il Messaggero також повідомило про те, що Італія допоможе Україні із «системою супутникового спостереження», проте не уточнило, про що саме йдеться.

«Серед доступних нашій країні систем – супутники Cosmo Sky-Med. Вироблені Thales Alenia Space, спільним підприємством Thales і Leonardo, вони являють собою апарати, здатні отримувати радіолокаційні зображення поверхні землі з дуже високою роздільною здатністю. На орбіті їх п'ять, перший був запущений ще в червні 2007 року з бази Ванденберг в Каліфорнії», – повідомило видання.

Нагадаємо, у січні 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Коли саме його можуть надати, президент не уточнив. Того ж місяця Зеленський повідомив, що невдовзі Україна отримає ракети до систем протиповітряної оборони SAMP-T