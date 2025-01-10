Одним з ключових компонентів ЗРК Samp-T є ракета-перехоплювач Aster 30

Невдовзі Україна отримає ракети до систем протиповітряної оборони SAMP-T для відбиття російських ракетних атак. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні у Римі 9 січня.

Глава держави подякував італійському уряду за схвалення десятого пакета військової допомоги для України. Він підкреслив, що наразі Україна хоче «прискорити деякі деталі з цього пакета».

«У нас є напівіталійські та напівфранцузькі системи протиповітряної оборони SAMP-T. Для нас дуже важлива кількість ракет, ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримуємо, а є ще пакет, який треба доопрацювати, щоб вони до нас дійшли», – розповів Володимир Зеленський.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що робота над підготовкою Конференції з питань відновлення України (URC-2025), яка відбудеться 10–11 липня в Римі, вже розпочалась.

«Наші команди почали працювати над цьогорічною конференцією щодо відбудови. Особливо – культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію. Також працюємо з ЮНЕСКО й будемо окремо ще працювати з Францією. Я хочу, щоб вагомий внесок у реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе Італія. Вони дуже фахові в цьому напрямі», – пояснив президент.

Характеристика ЗРК Samp-T

Samp-T – наземний зенітний ракетний комплекс далекої дії франко-італійського виробництва, призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки, крилаті та балістичні ракети.

Samp-T може знищувати літаки на дальності 3 – 100 км та балістичні ракети на дальності 3 – 25 км, висота ураження — до 25 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Зауважимо, для застосування зі зенітно-ракетних систем Samp-T використовують французькі ракети Aster 30. Ракета здатна знищувати повітряні цілі на дальності до 120 км та висоті до 20 км. Завдяки активній головці самонаведення ракети, комплекс не потребує додаткової радіолокаційної станції, зазначав портал «Мілітарний».

Нагадаємо, на озброєнні України перебуває два комплекси ППО Samp-T, які передала Італія.