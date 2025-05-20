Володимир Фіголь загинув у віці 32 років

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту соцполітики Івано-Франківської ОДА Володимир Фіголь. Про це повідомили в облдержадміністрації 20 травня.

«Капітан 75 батальйону 102 окремої бригади ТРО Володимир Фіголь загинув внаслідок авіаудару 26 лютого 2025 року. Володимир, єдиний син у сім’ї, віддав найдорожче заради нашої свободи, миру та майбутнього», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Володимир Фіголь загинув у віці 32 років. Він доєднався до Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

102 окрема бригада територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського дислокується в Івано-Франківський області, перебуваючи у складі Регіонального управління Сил ТрО «Захід». Під час війни брала участь у боях на Запорізькому напрямку.