Бронетранспортер призначений для перевезення десанту до 13 осіб

Дрони полку «Рарог» біля Часового Яру знищили плаваючий авіадесантний бронетранспортер «Ракушка» та броньований тягач БТС-4В противника. Про це у понеділок, 19 травня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».



Оборона Часового Яру триває вже не один місяць, проте штурмові дії росіян не вщухають.

«Окупанти намагаються прорватися, але наші захисники не просто стримують ворога – вони перетворюють його просування на справжнє пекло. Кожен обстріл, кожна атака, кожна спроба ворога просунутись зустрічає гідну відповідь українських воїнів», – йдеться у повідомленні.





Цього разу бійці полку «Рарог» влучними ударами дронів знищили як живу силу, так і бронетехніку противника, зокрема, плаваючий авіадесантний бронетранспортер.

Відомо, що БТР-МД «Ракушка» перебуває на озброєнні повітрянодесантних військ Росії та з самого початку повномасштабного вторгнення залучаються до бойових дій на території України. Бронетранспортер має протикульове бронювання й призначений для перевезення десанту до 13 осіб, а також припасів. БТР-МДМ

БТР-МД«Ракушка» – єдина броньована машина, створена в Росії, на якій була відпрацьована технологія десантування з літака з екіпажем на борту.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що безпілотники Служби безпеки України атакували російське радіолокаційне обладнання, розміщене на одній із газовидобувних платформ у Чорному морі, так званих вишках Бойка.