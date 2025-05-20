Командувач Сухопутних сил відреагував на безпідставне нарахування бойових військовим 155 ОМБр та можливу причетність до цього комбрига Тараса Максімова

Командир 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» Тарас Максімов та командир батальйону безпілотних систем Святослав Шумський можуть бути причетними до призначення фіктивних бойових виплати для військових та вимагання частини цих виплат, йдеться у розслідуванні «Української правди», опублікованому 19 травня. На матеріал журналістів відреагував командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який призначив додаткову перевірку, повідомила «УП».

5 травня у Донецькій області ДБР та СБУ викрили командира батальйону однієї з бригад за нарахування безпідставних бойових виплат підлеглим. За даними слідчих, комбат нараховував військовим, які не перебували на лінії зіткнення, 100 тис. грн, водночас вимагаючи «відкат» з кожної виплати у 40 тис. грн. У разі відмови затриманий погрожував бійцям перевести їх у піхоту та дійсно відправити «на нуль».

За даними «Української правди», йшлося про командира батальйону безпілотних систем Святослава Шумського, який лише протягом заробив із хабарів 920 тис. грн. Журналісти із посиланням на бійців бригади повідомили, що до оборудки може бути причетний командир 155 бригади Тарас Максімов – за даними співрозмовників «УП» у бригаді, саме Максімов першим розповів бійцям про можливість отримати бойові виплати на суму 100 тис. грн.

«Шумський сказав, що з погодженої комбригом “сотки” треба буде віддавати 40 тисяч гривень: 20 — на потреби батальйону, а ще 20 — “нагору”. Ми запитали, чи проходитимуть ці кошти через офіційну банку підрозділу, куди ми й раніше робили добровільні внески. Шумський відповів: “Ні, будемо в зошит записувати”. Наголосив, що 40 тисяч треба буде віддавати налом. Які закупки зараз роблять готівкою? Одразу стало очевидно, що гроші в батальйоні не залишатимуться», – розповів журналістам один із бійців бригади.

Водночас «УП» наголосила, що причетність Максімова до неправомірних виплат наразі не доведена. Щодо корупції в командуванні 155-ї бригади триває слідство.

Тарас Максімов / Фото «УП»

«Грошові махінації та криза управління в бригаді спровокували нову хвилю масових СЗЧ. "Українська правда" ознайомилася з донесенням про загальні втрати особового складу в 155-ій бригаді. Із початку 2025 року там зафіксовано понад 1,2 тис. "СЗЧшників"», – повідомили журналісти.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відповів на запит «УП» та повідомив про призначення додаткової службової перевірки у 155-й бригаді. За його словами, Максімов, якого призначили командувати ОМБр після скандалу з СЗЧ у грудні 2024 року, «суттєво вплинув на стан бригади та покращив її боєздатність».

Реакція Михайла Драпатого на розслідування журналістів

Втім, Драпатий заявив, що «не буде нікого покривати, які б не були досягнення». Командувач Сухопутних військ повідомив, що чекає результатів перевірок та розслідування правоохоронців.

«Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою», – наголосив Драпатий.

Скандали навколо 155-ї ОМБр «Анна Київська»

31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому ішлося про масове дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-ї ОМБр. За даними Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових. 56 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції. Причинами масової втечі бійців з бригади називали хаос через постійну зміну командування, погану підготовку недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням.

Через розслідування Бутусова ДБР розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Уже 5 січня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155-ту механізовану бригаду імені Анни Київської. Того ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський взяв на особистий контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді. 7 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що 155-та ОМБр отримує додаткову комплектацію і виконує певні завдання в повному складі на Покровському напрямку. Станом на травень 2025 року бригада продовжує воювати на цьому напрямку.

Вже 8 січня на Рівненщині правоохоронці затримали командира однієї з рот 155 ОМБр Дмитра Рюмшина, бійці якої масово дезертували та йшли у СЗЧ. За даними слідчих, командир не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих.

22 січня суд заарештував із можливістю внести заставу у 90 млн грн Рюмшину. За даними правоохоронців, саме за нього у бригаді набуло масового характеру самовільне залишення частини – слідчі повідомили, що Рюмшин не тільки не інформував відповідні органи про значну кількість СЗЧ, але й відправив на навчання до Франції невмотивованих бійців, серед яких були мобілізовані з прикордонних областей або ті, хто раніше намагався незаконно перетнути кордон.

5 травня ДБР затримало комбата Шумського, який за 40 тис. грн хабаря безпідставно нараховував підлеглим безпідставні бойові виплати. Триває слідство, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.