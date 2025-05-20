Суддя врхував, що Іболя Мондич вже була судима за хуліганство

Закарпатський апеляційний суд визнав уродженку села Клинова Гора Берегівського району Іболю Мондич винною у зґвалтуванні, що спричинило тяжкі наслідки, і призначив їй 10 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 травня, інцидент стався у березні 2020 року у помешканні Іболі Мондич. Під час розпивання алкоголю обвинувачена разом зі спільником Карлом Габором спровокували конфлікт з потерпілим, після чого вони побили його і жорстоко зґвалтували.

У 2021 році Берегівський районний суд призначив обвинуваченим відповідно 8,5 та 8 років ув’язнення, однак прокурори подали апеляцію, вимагаючи суворішого вироку для Іболі Мондич.

«Прокурор вказав на те, судом не дано оцінки тим обставинам, що обвинувачена вчинила злочин в стані алкогольного сп’яніння з особливою жорстокістю, що виразилось у заподіянні потерпілому особливих страждань і завдання тілесних ушкоджень болісно діючим предметом, а також рецидив злочинів», – йдеться у вироку Закарпатського апеляційного суду.

Суддя Іван Феєр також врахував, що Іболя Мондич вже була судима за хуліганство і вчинила злочин під час умовного терміну. Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав закарпатку винною у зґвалтуванні, що спричинило тяжкі наслідки, і призначив їй 10 років позбавлення волі. До терміну також доєднали пів року за невідбуте раніше покарання.