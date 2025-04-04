27-річного жителя Мукачівського району помістили до ізолятора тимчасового тримання

У Мукачівському районі затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні своєї неповнолітньої родички. Закарпатцю загрожує до 12 років увʼязнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, про зґвалтування 14-річної доньки напередодні повідомила жителька села Великі Лучки.

«Слідчі зʼясували, що до вчинення протиправних дій сексуального характеру причетний родич неповнолітньої. Останній затягнув дівчинку до сусідської будівлі, де зґвалтував її. Після скоєного 27-річний фігурант переховувався», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного у зґвалтуванні розшукали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років увʼязнення.