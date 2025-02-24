Подія сталася вночі 17 травня 2020 року у селі Осій Іршавської громади

Іршавський районний суд визнав місцевого мешканця Ігоря М. винним у груповому зґвалтуванні жительки села і призначив йому 7 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 лютого, подія сталася вночі 17 травня 2020 року у селі Осій Іршавської громади. Обвинувачений разом зі спільником зайшли до будинку потерпілої і наглумилися над нею. У судовому засіданні потерпіла розповіла, що впустила чоловіків, бо один з них був сином її похресниці. Після відмови налити їм горілки, нападники нанесли жінці кілька ударів по обличчю, після чого один з них орально її зґвалтував.

Ігор М. не визнав своєї вини і розповів, що того вечора пиячив у компанії товаришів. Коли закінчилося спиртне, пішли за ним до потерпілої і після відмови вийшли з її будинку. Також суд заслухав покази свідків, вивчив протоколи огляду місця події та висновки судмедексперта, який підтвердив нанесення жінці тілесних ушкоджень.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ольга Бобик визнала Ігоря М. винним у груповому зґвалтуванні і призначила йому 7 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.