Кіп Стівен Торн – лауреат Нобелівської премії, фізик-теоретик, відомий науковий консультант фільмів «Інтерстеллар», «Тенет» та «Контакт»

31 травня у Львові відбудеться фестиваль, на якому виступатимуть науковці світового та всеукраїнського рівнів. Серед спікерів Кіп Стівен Торн, лауреат Нобелівської премії, фізик-теоретик, відомий науковий консультант фільмів «Інтерстеллар», «Тенет», «Контакт», «Оппенгеймер».

OL Science & Tech Fest 2025 відбудеться у Львівському національному університеті імені Івана Франка 31 травня 2025 року. Науково-технологічний фестиваль складається із кількох блоків: вступи спікерів, Open Air виставка наукових розробок та інновацій, всеукраїнські інженерні змагання.

Науково-технологічний фестиваль об’єднує науковців, викладачів, інженерів, біологів, підприємців, лідерів IT індустрії, стартаперів, ініціативну молодь, студентів та школярів. Серед спікерів:

Кіп Стівен Торн – лауреат Нобелівської премії, фізик-теоретик, відомий науковий консультант фільмів «Інтерстеллар», «Тенет», «Контакт», «Оппенгеймер».

– лауреат Нобелівської премії, фізик-теоретик, відомий науковий консультант фільмів «Інтерстеллар», «Тенет», «Контакт», «Оппенгеймер». Олена Компанієць – астрофізикиня, співробітниця ГАО НАН України.

– астрофізикиня, співробітниця ГАО НАН України. Катерина Терлецька – науковиця, українська математикиня, докторка фізико-математичних науку галузі механіки.

– науковиця, українська математикиня, докторка фізико-математичних науку галузі механіки. Борис Дрожак – співзасновник Rovertech – компанії, що розробляє НРК для розмінування і логістики.

– співзасновник Rovertech – компанії, що розробляє НРК для розмінування і логістики. Владислав Сіховський – заступник керівника центру протезування та ортезування Unbroken.

На OL Science & Tech Fest буде виставка наукових розробок та інновацій у таких форматах:

Інтерактивні демонстрації : експерименти та досліди, щоб краще зрозуміти закони фізики, хімії та інших наук.

: експерименти та досліди, щоб краще зрозуміти закони фізики, хімії та інших наук. Тестування новітніх технологій : робота з прототипами інноваційних пристроїв (від 3D-сканерів до роботів).

: робота з прототипами інноваційних пристроїв (від 3D-сканерів до роботів). Презентації від провідних науковців та інноваторів : розповіді про останні досягнення, проривні дослідження та їхній потенційний вплив на різні сфери – від медицини до космосу.

: розповіді про останні досягнення, проривні дослідження та їхній потенційний вплив на різні сфери – від медицини до космосу. Нові ідеї від молоді: найперспективніші стартапи, які втілюють сміливі ідеї в реальність. Відвідувачі матимуть можливість взаємодіяти з їхніми розробками та підтримати українську інноваційну екосистему.

Відвідати науково-технологічний фестиваль можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації на сайті.