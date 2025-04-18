18 квітня 70 років тому помер відомий американський, німецький та швейцарський фізик-теоретик єврейського походження Альберт Ейнштейн. Саме він створив теорії відносності, був основоположником квантової теорії та застерігав від небезпеки створення ядерної зброї.

За значні наукові заслуги у 1921 році він став лауреатом Нобельвської премії, а журнал Time назвав його людиною ХХ століття.

Його постать також неодноразово намагались розкрити різні режисери. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про геніального науковця.

«Оппенгеймер» (2023)

Постать Альберта Ейнштейна зʼявляється у оскароносному фільмі Крістофера Нолана епізодично. Як і в житті, він протистоїть Роберту Оппенгеймеру – винахіднику атомної бомби, та застерігає американський уряд від її застосування. У кульмінаційній сцені фільму Ейнштейн каже Оппенгеймеру: «Тепер твоя черга розбиратися з наслідками своїх досягнень». У фільмі Крістофера Нолана Альберта Ейнштейна зіграв Том Конті.

«Ейнштейн і бомба»

Документальний фільм, що поєднує архівні матеріали з художніми сценами, пропонує дослідження ключових моментів життя та кар'єри видатного вченого. Глядачі стають свідками найважливіших моментів у його житті, включаючи його теоретичні відкриття, наукові суперечки, особисті випробування та політичні переконання. Фільм також висвітлює його складні стосунки з сімʼєю, друзями та колегами. Головну роль у фільмі зіграв Ейдан Макардл.

«Ейнштейн і Еддінгтон» (2008)

Британська драма режисера Філіпа Мартіна, що описує біографії двох видатних вчених – Альберта Ейнштейна та Артура Еддінгтона. Головні ролі виконали Девід Теннант і Річард МакКейб. Події фільму розгортаються починаючи з 1914 року, коли Альберт Ейнштейн зустрічається з Артуром Еддінгтоном після його приїзду до Берліна, щоб дослідити і підтвердити теорію про взаємозв'язок маси та енергії. Теорія викликала багато суперечностей, тому в центрі фільму – не лише наука, а й політика та війна.