В Україні у вівторок,20 травня, розпочався прийом заявок від фермерів на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Держава надаватиме аграріям гроші – за кожну корову по 7 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні міністерства аграрної політики та продовольства.

Заявки на отримання дотації приймають через Державний аграрний реєстр (ДАР). Її надаватимуть для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності. Розмір дотації становить 7 тис. грн за кожну тварину.

«Це ще один крок у підтримці тваринництва та фермерів, які зберігають і розвивають поголів’я в складних умовах війни», – наголосив голова міністерства аграрної політики Віталій Коваль у дописі на сторінці Facebook. За його словами, для фермерів є умова: цьогоріч право на дотації мають лише ті, хто не отримував їх 2024 року.

Міністерство раніше повідомляло, українські аграрії 2025 року отримають понад 390 млн грн дотацій на розвиток господарств.

У квітні відбулися перші виплати фермерам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Допомогу отримали 7,76 тис. аграріїв на загальну суму 386,5 млн грн, з них 220,78 млн грн для утримання великої рогатої худоби (корів), решта – для утримання маточного поголів’я кіз і овець.

Дотації виплачують з державного бюджету в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE). Проєкт фінансує Світовий банк.