«20 днів у Маріуполі» отримав «Приз глядацьких симпатій» на кінофестивалі «Санденс»

Фільм «20 днів у Маріуполі» представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Таке рішення Український Оскарівський Комітет ухвалив на засіданні 18 вересня.

«20 днів у Маріуполі» – документальний фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович.

Нагадаємо, що в національному відборі брали участь п’ять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова,

«Залізні метелики» Романа Любого,

«Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука,

«Терикони» Тараса Томенка,

«ШТТЛ» Адрієна Волтера.

«20 днів у Маріуполі» отримав «Приз глядацьких симпатій» на кінофестивалі «Санденс» (2023) та безліч інших нагород. Українська прем’єра відбулась на початку червня на фестивалі Docudays UA, нещодавно завершився український прокат. За його підсумками фільм став найкасовшою документальною картиною в українському прокаті.