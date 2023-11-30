В український прокат вийшла провокативна стрічка від продюсера «Трикутника смутку». Британський фільм «Як зайнятися сексом» отримав приз у другому за значенням конкурсі цьогорічного Каннського фестивалю «Особливий погляд». Саме там і відбулась його світова прем’єра.

«Як зайнятися сексом» – перший повнометражний фільм режисерки Моллі Меннінг Вокер. Досі вона була відома насамперед як операторка: своїми роботами у здебільшого коротких метрах, а також за рекламними роликами для модних брендів Gucci, Dior, Diesel та музичних кліпів.

У центрі сюжету – троє подруг, які після закінчення школи вирушають на відривні канікули у Грецію. Тут вони планують розважитися, перш ніж поринуть в університетське життя. Головна героїня Тара, єдина незаймана серед трьох дівчат, рішуче прагне це виправити. Але подорож буде не така безтурботна, як вона сподівається.

Дебют позитивно сприйняла міжнародна преса: Vogue назвав його «Потужним, яскравим і зірковим», Vox – «Надзвичайно впевненим», The Guardian — «Яскравим», The Hollywood Reporter — «Приголомшливим».

Головні ролі зіграли три перспективні таланти сучасного британського кінематографа: Міа Маккенна-Брюс («Переконання»), Лара Пік, Шон Томас («Дім дивних дітей міс Сапсан»).

Багата фестивальна історія картини також включає інші великі фестивалі, зокрема у Торонто й Лондоні. Також картину номіновано на премію Європейської кіноакадемії за найкращі жіночу роль та дебют.

На головному фото кадр з фільму «Як зайнятися сексом