Український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на премію Гільдії режесерів
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Український документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номіновано на 76-ту премію Гільдії режисерів Америки.
Він змагається за перемогу у категорії «Видатні режисерські досягнення в документалістиці». Його конкурентами є:
- «Бобі Вайн: народний президент» (реж. Крістофер Шарп і Мозес Бвайо);
- «За межами утопії» (реж. Мадлен Ґевін);
- «Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса» (реж. Девіс Ґуґґенгейм);
- «Місто Кокомо» (реж. Д.Сміт).
У номінації «видатні режисерські досягнення у повнометражному кіно» номіновані:
- Ґрета Ґервіг («Барбі»)
- Йоргас Лантімос («Бідолахи»)
- Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Александр Пейн («Залишені»)
- Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)
Переможців у всіх категоріях буде оголошено на 76-й щорічній церемонії DGA Awards 10 лютого 2024 року. Повний список номінантів можна побачити на сайті кінопремії.
Премія Гільдії режисерів Америки — щорічна американська премія за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення. Нагороду у 1948 році заснував президент DGA Джордж Маршалл. Номінації розподіляються на дві великі групи — кіно й телебачення. Лише 7 разів з моменту заснування премії DGA найкращий режисер за версією цієї нагороди потім не отримував «Оскара».