Фільм потрапив у короткі списки «Оскара»

Український документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номіновано на 76-ту премію Гільдії режисерів Америки.

Він змагається за перемогу у категорії «Видатні режисерські досягнення в документалістиці». Його конкурентами є:

«Бобі Вайн: народний президент» (реж. Крістофер Шарп і Мозес Бвайо);

«За межами утопії» (реж. Мадлен Ґевін);

«Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса» (реж. Девіс Ґуґґенгейм);

«Місто Кокомо» (реж. Д.Сміт).

У номінації «видатні режисерські досягнення у повнометражному кіно» номіновані:

Ґрета Ґервіг («Барбі»)

Йоргас Лантімос («Бідолахи»)

Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)

Александр Пейн («Залишені»)

Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)

Переможців у всіх категоріях буде оголошено на 76-й щорічній церемонії DGA Awards 10 лютого 2024 року. Повний список номінантів можна побачити на сайті кінопремії.

Премія Гільдії режисерів Америки — щорічна американська премія за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення. Нагороду у 1948 році заснував президент DGA Джордж Маршалл. Номінації розподіляються на дві великі групи — кіно й телебачення. Лише 7 разів з моменту заснування премії DGA найкращий режисер за версією цієї нагороди потім не отримував «Оскара».