Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила лонглісти на здобуття премії BAFTA 2024. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» (на головному фото) потрапив до лонглістів у двох категоріях: найкращий документальний фільм та найкращий неангломовний фільм. Про це йдеться на сайті кінопремії.

Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» розповідає про облогу російськими окупантами Маріуполя у лютому-березні 2022 року. Режисер фільму Мстислав Чернов разом з колегами Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко стали єдиними журналістами в місті.

До кожної номінації увійдуть по п’ять фільмів з лонглістів. Голосування членів Британської кіноакадемії пройде з 5 по 12 січня. Номінації на BAFTA будуть оголошені 18 січня. Церемонія нагородження премією BAFTA відбудеться 18 лютого.

Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі» також потрапив до шортлістів премії «Оскар» також у двох категоріях. Американська кіноакадемія оголосить номінантів 23 січня.

Лонгліст в категорії «Неангломовний фільм»:

20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)

Анатомія падання (Anatomy of a Fall)

Хлопчик і птах (The Boy And The Heron)

Вісім гір (The Eight Mountains)

Опале листя (Fallen Leaves)

Минулі життя (Past Lives)

Спільнота снігу (Society of the Snow)

Пристрасть Додена Буфана (La passion de Dodin Bouffant) Вчительська (Das Lehrerzimme)

Зона інтересів (The Zone of Interest)

Лонгліст в категорії «Документальний фільм»:

20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)

Американська симфонія (American Symphony)

За межами утопії (Beyond Utopia)

Найглибше дихання (The Deepest Breath)

Високо і низько – Джон Гальяно (High & Low – John Galliano)

Літтл Річард: Я – це все (Little Richard: I Am Everything)

Mad About The Boy: Історія Ноела Кауарда (Mad About The Boy: The Noël Coward Story)

Голубиний тунель (The Pigeon Tunnel)

Незмінний: Майкл Джей Фокс (Still: A Michael J. Fox Movie)

Wham!

Лонгліст у категорії «Найкращий фільм»:

Усі ми чужі (All of Us Strangers)

Анатомія падіння

Барбі

Залишені (The Holdovers)

Вбивці квіткової повні (Killers of The Flower Moon)

Маестро (Maestro)

Oppenheimer (Оппенгеймер)

Минулі життя

Бідолахи (Poor Things)

Зона інтересів

Лонгліст у категорії «Найкращий британський фільм»:

Усі ми чужі

Втеча з курника. Світанок наггетсів (Chicken Run: Dawn of the Nugget)

Найглибше дихання

Великий втікач (The Great Escaper)

Як зайнятись сексом (How to Have Sex)

Наполеон (Napoleon)

Старий дуб (The Old Oak)

Одне життя (One Life)

Бідолахи

Житній провулок (Rye Lane)

Солтберн (Saltburn)

Задира (Scrapper)

Тетрис (Tetris)

Вонка (Wonka)

Зона інтересів

Лонгліст у категорії «Найкращий режисер»:

Анатомія падіння

Усі ми чужі

American Fiction

Барбі

Залишені

Як зайнятись сексом

Вбивці квіткового місяця

Маестро

Оппенгеймер

Минулі життя

Бідолахи

Прісцилла

Житній провулок

Солтберн

Задира

Зона інтересів

Лонгліст у категорії «Найкраща актриса»:

Аннетт Бенінг («Наяд»)

Кері Малліган («Маестро»)

Емма Стоун («Бідолахи»)

Фантазія Барріно («Колір пурпуровий)

Ґрета Лі («Минулі життя»)

Лілі Гладсутон («Вбивці квіткової повні»)

Марго Роббі («Барбі»)

Міа МакКенна-Брюс («Як зайнятись сексом»)

Сандра Хюллер («Анатомія падіння»)

Вівьєн Опара («Житній провулок»)

Лонгліст у категорії «Найкращий актор»:

Ендрю Скотт («Усі ми чужі»)

Баррі Кіган («Солтберн»)

Бредлі Купер («Маестро»)

Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

Колман Домінго (Rustin)

Джордж МакКі (Femme)

Джефрі Райт (American Fiction)

Леонардо Ді Капріо («Вбивці квіткової повні»)

Пол Джаматті («Залишені»)

Тео Ю («Минулі життя»)

Лонгліст у категорії «Найкраща актриса другого плану»:

Америка Феррера («Барбі»)

Кара Джад Маерс («Вбивці квіткової повні»)

Клер Фой («Усі ми чужі»)

Даніель Брукс («Колір пурпуровий»)

Да'Вайн Джой Рендольф («Залишені»)

Емілі Блант («Оппенгеймер»)

Джоді Фостер («Наяд»)

Джуліана Мур («Травень, грудень»)

Розамунд Пайк («Солтберн»)

Сандра Хюллер («Зона інтересів»)

Лонгліст у категорії «Найкращий актор другого плану»: