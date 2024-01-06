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Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила лонглісти на здобуття премії BAFTA 2024. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» (на головному фото) потрапив до лонглістів у двох категоріях: найкращий документальний фільм та найкращий неангломовний фільм. Про це йдеться на сайті кінопремії.
Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» розповідає про облогу російськими окупантами Маріуполя у лютому-березні 2022 року. Режисер фільму Мстислав Чернов разом з колегами Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко стали єдиними журналістами в місті.
До кожної номінації увійдуть по п’ять фільмів з лонглістів. Голосування членів Британської кіноакадемії пройде з 5 по 12 січня. Номінації на BAFTA будуть оголошені 18 січня. Церемонія нагородження премією BAFTA відбудеться 18 лютого.
Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі» також потрапив до шортлістів премії «Оскар» також у двох категоріях. Американська кіноакадемія оголосить номінантів 23 січня.
Лонгліст в категорії «Неангломовний фільм»:
- 20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)
- Анатомія падання (Anatomy of a Fall)
- Хлопчик і птах (The Boy And The Heron)
- Вісім гір (The Eight Mountains)
- Опале листя (Fallen Leaves)
- Минулі життя (Past Lives)
- Спільнота снігу (Society of the Snow)
- Пристрасть Додена Буфана (La passion de Dodin Bouffant) Вчительська (Das Lehrerzimme)
- Зона інтересів (The Zone of Interest)
Лонгліст в категорії «Документальний фільм»:
- 20 днів у Маріуполі (20 Days In Mariupol)
- Американська симфонія (American Symphony)
- За межами утопії (Beyond Utopia)
- Найглибше дихання (The Deepest Breath)
- Високо і низько – Джон Гальяно (High & Low – John Galliano)
- Літтл Річард: Я – це все (Little Richard: I Am Everything)
- Mad About The Boy: Історія Ноела Кауарда (Mad About The Boy: The Noël Coward Story)
- Голубиний тунель (The Pigeon Tunnel)
- Незмінний: Майкл Джей Фокс (Still: A Michael J. Fox Movie)
- Wham!
Лонгліст у категорії «Найкращий фільм»:
- Усі ми чужі (All of Us Strangers)
- Анатомія падіння
- Барбі
- Залишені (The Holdovers)
- Вбивці квіткової повні (Killers of The Flower Moon)
- Маестро (Maestro)
- Oppenheimer (Оппенгеймер)
- Минулі життя
- Бідолахи (Poor Things)
- Зона інтересів
Лонгліст у категорії «Найкращий британський фільм»:
- Усі ми чужі
- Втеча з курника. Світанок наггетсів (Chicken Run: Dawn of the Nugget)
- Найглибше дихання
- Великий втікач (The Great Escaper)
- Як зайнятись сексом (How to Have Sex)
- Наполеон (Napoleon)
- Старий дуб (The Old Oak)
- Одне життя (One Life)
- Бідолахи
- Житній провулок (Rye Lane)
- Солтберн (Saltburn)
- Задира (Scrapper)
- Тетрис (Tetris)
- Вонка (Wonka)
- Зона інтересів
Лонгліст у категорії «Найкращий режисер»:
- Анатомія падіння
- Усі ми чужі
- American Fiction
- Барбі
- Залишені
- Як зайнятись сексом
- Вбивці квіткового місяця
- Маестро
- Оппенгеймер
- Минулі життя
- Бідолахи
- Прісцилла
- Житній провулок
- Солтберн
- Задира
- Зона інтересів
Лонгліст у категорії «Найкраща актриса»:
- Аннетт Бенінг («Наяд»)
- Кері Малліган («Маестро»)
- Емма Стоун («Бідолахи»)
- Фантазія Барріно («Колір пурпуровий)
- Ґрета Лі («Минулі життя»)
- Лілі Гладсутон («Вбивці квіткової повні»)
- Марго Роббі («Барбі»)
- Міа МакКенна-Брюс («Як зайнятись сексом»)
- Сандра Хюллер («Анатомія падіння»)
- Вівьєн Опара («Житній провулок»)
Лонгліст у категорії «Найкращий актор»:
- Ендрю Скотт («Усі ми чужі»)
- Баррі Кіган («Солтберн»)
- Бредлі Купер («Маестро»)
- Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)
- Колман Домінго (Rustin)
- Джордж МакКі (Femme)
- Джефрі Райт (American Fiction)
- Леонардо Ді Капріо («Вбивці квіткової повні»)
- Пол Джаматті («Залишені»)
- Тео Ю («Минулі життя»)
Лонгліст у категорії «Найкраща актриса другого плану»:
- Америка Феррера («Барбі»)
- Кара Джад Маерс («Вбивці квіткової повні»)
- Клер Фой («Усі ми чужі»)
- Даніель Брукс («Колір пурпуровий»)
- Да'Вайн Джой Рендольф («Залишені»)
- Емілі Блант («Оппенгеймер»)
- Джоді Фостер («Наяд»)
- Джуліана Мур («Травень, грудень»)
- Розамунд Пайк («Солтберн»)
- Сандра Хюллер («Зона інтересів»)
Лонгліст у категорії «Найкращий актор другого плану»:
- Ентоні Гопкінс («Одне життя»)
- Бен Вішоу (Passages)
- Домінік Сесса («Залишені»)
- Джейкоб Елорді («Солтберн»)
- Джимі Белл («Усі ми чужі»)
- Марк Руффало («Бідолахи»)
- Пол Мескаль («Усі ми чужі»)
- Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)
- Роберт Дауні мол. («Оппенгеймер»)
- Раян Ґослінґ («Барбі»)