Названо 25 найкасовіших фільмів 2023 року. Очолила рейтинг картина Ґрети Ґервіг «Барбі» (на головному фото). Дані оприлюднив сайт Box Office Mojo, який постійно відстежує касові збори від кінопрокату. Збір даних відбувається завдяки відстеження опублікованих зведених даних прокатниками.
25 найкасовіших фільмів 2023 року
(за даними Box Office Mojo, у доларах):
- «Барбі» – 1,44 млрд
- «Брати Супер Маріо в кіно» – 1,36 млрд
- «Оппенгеймер» – 952,0 млн
- «Вартові Галактики 3» – 845,6 млн
- «Форсаж 10» – 704,9 млн
- «Людина-павук: Крізь всесвіт» – 690,5 млн
- «Русалонька» – 569,6 млн
- «Місія неможлива: Розплата. Частина перша» – 567,5 млн
- «Стихії» – 496,3 млн
- «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» – 476,1 млн
- «Джон Уік 4» – 440,1 млн
- «Трансформери: Час Звіроботів» – 439,0 млн
- «Мег 2: Западина» – 395,0 млн
- «Вонка» – 387,2 млн
- «Індіана Джонс і Реліквія долі» – 384,0 млн
- «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» – 322,7 млн
- «П'ять ночей у Фредді» – 290,9 млн
- «Крід III: Спадок Роккі Бальбоа» – 275,2 млн
- «Флеш» – 270,6 млн
- «Монахиня 2» – 268,1 млн
- «Аквамен і загублене королівство» – 258,3 млн
- «Taylor Swift: The Eras Tour» – 250,3 млн
- «Звук свободи» – 248,1 млн
- «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» – 208,2 млн
- «Наполеон» – 206,9 млн
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