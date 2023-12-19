«Вонка» — одна з перших картин Голлівуду, що вийшла після страйку

Мюзикл «Вонка» з Тімоті Шаламе заробив у світовому прокаті понад 151 млн доларів. У національному прокаті фільм від продюсера «Гаррі Поттера» Девіда Геймана та режисера «Пригод Паддінгтона» Пола Кінга дебютував з 39 млн доларів. Ще понад 112 млн доларів приніс світовий прокат. Бюджет фільму складає 125 млн доларів.

«Вонка» – це історія походження харизматичного шоколатьє Віллі Вонки з Тімоті Шаламе у головній ролі. В оригінальній стрічці 1971 року його зіграв Джин Вайлдер, а 2005 року роль повторив Джонні Депп в екранізації Тіма Бертона «Чарлі та шоколадна фабрика».

У фільмі також знімались Олівія Колман, Кала Лейн, Кіген-Майкл Кі, Патерсон Джозеф, Метт Лукас, Метью Бейнтон, Селлі Хокінс, Роуен Аткінсон та Джим Картер. А британський актор Г'ю Грант з’явився у ролі представника племені умпа-лумпів.

Враховуючи сезон зимових свят, касові збори «Вонки» можуть отримати тенденцію до зростання, і Warner Bros. враховує це, оскільки підготувала до Різдва ще дві прем'єри – супергеройську стрічку DC «Аквамен та втрачене королівство» (з 21 грудня) та мюзикл «Колір пурпуровий» (на наших екранах фільм з’явиться лише у березні). Також 21 грудня виходить у прокат анімаційний фільм «Переліт».

«Вонка» — одна з перших картин Голлівуду, що вийшла після страйку. Шаламе зміг взяти участь у її просуванні. Незабаром актор також з'явиться у другій частині «Дюни», яка виходить у березні наступного року.

Нагадаємо, фільм «Вонка» зараз можна подивитись в українських кінотеатрах.