Нова частина «Індіани Джонса» має стати останньою

На Каннському кінофестивалі Гаррісон Форд отримав почесну «Золоту пальмову гілку» за внесок у кінематограф. 80-річний актор привіз на Круазет новий фільм «Індіана Джонс та циферблат долі». Форд подякував колегам по фільму Мадсу Міккельсену («Ще по одній»), Фібі Воллер-Брідж («Погань») та режисеру Джеймсу Менголду. До слова, п’ятий «Індіана Джонс» є першим та єдиним фільмом франшизи, який не знімав Стівен Спілберг.

Велику увагу привернула і партнерка Форда Фібі Воллер-Брідж, яка стала міжнародною зіркою після серіалу «Погань», після якого її покликали писати сценарій для останнього фільму про Джеймса Бонда. Воллер-Брідж народилася через чотири роки після виходу першої частини франшизи «У пошуках втраченого ковчега», що з'явилася на великому екрані 1981 року. Про це вона повідомила на пресконференція, що викликало мало не сльози в Гаррісона Форда. В останній частині саги вона грає похресницю головного героя, яка бере активну участь у його пригодах.

Крім того, спецефекти вражають, особливо «омолодження» Форда, яке, за його словами, його вразило.

Загалом презентація фільму у Каннах вийшла якоюсь дуже радісною, попри те, що автори пообіцяли, що п’ята частина стане останньою. Дійшло навіть до того, що в очікуванні зминальної групи фільму (а ажіотаж був неймовірним) журналісти хором співали всім відому мелодію з фільму з фільму. Здається, такої честі ще жодне кіно тут не мало. Оскільки у Франції тривають протести проти пенсійної реформи, а електрики погрожують знеструмити фестиваль, то, якщо це справді трапиться, журналісти зможуть організувати великий міжнародний хор.

Бюджетом фільму складає 300 млн доларів, у прокат він вийде у червні.

Фото Катерини Сліпченко