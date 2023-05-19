Кадр з фільму «Монстр»

Громадська спілка «Союз українських кінотеатрів» закликав учасників Каннського кіноринку припинити співпрацю з Росією до кінця війни та встановлення справедливого миру. А тим часом розпочався фестивальний конкурс та позаконкурсні програми, тож питання того, хто і як покажу фільми в наших кінотеатрах, стало ще актуальнішим.

Проти співпраці з Росією

У звернені окремо засудили продажі російським компаніям прав на покази кіно у країнах колишнього СРСР (включно з територією України). Ця практика, яка існує досі ставить українських дистриб'юторів в умови, за яких вони змушені працювати з фільмами світових кінокомпаній винятково через російських посередників.

У своєму зверненні організація згадала низку іноземних кінокомпаній, які поновили свою роботу на російському кіноринку. Серед них – Lionsgate, STX, Filmnation, XYZ, Millenium, Hanway, Protagonist, Voltage, A24, Screen Media, Sierra/Affinity, Altitude, Arclight Films International, Anton Corp, Blue Box International, Pathe International, Studiocanal, Goodfellas (ex-Wild Bunch International), BAC Films, Elle Driver, Memento, Charades, Highland Film, Foresight, CJ Entertainment, WTFilms, Apollo Films, Sola Media, Latido Films та багато інших.

«Продовжувати вести бізнес в Росії означає підтримувати податками російську терористичну державу. Ці податки потім перетворюються на зброю, за допомогою якої знищують мирні українські міста, вбивають і калічать наших друзів і колег», – зазначено у зверненні.

«Союз кінотеатрів України» є профільним громадським об’єднанням, створеним у 2016 році. До його складу входять більшість кінотеатрів України («Мультиплекс-Холдинг», «Планета Кіно», «Жовтень», «Сінема Сіті» та інші).

У конкурсі – «Повернення», «Монстр», «Молодість»

А тим часом фестиваль розпочав конкурсну програму. Першою в змагання вступила картина Катрін Корсіні «Повернення». Режисерка, яка надає перевагу жанру соціальної драми, і у цьому випадку залишається у звичних для себе межах.

«Повернення»

Вдова з двома доньками повертається на Корсику, щоб працювати у паризькій родині, що відпочиває на острові. Водночас вона вертається у місця своєї молодості. І їй, і її донькам-підліткам доведеться багато довідатись та пережити чимало нових досвідів.

Драма, яка розігрується, обрамлена неймовірної краси краєвидами Корсики. Проте на цьому гарному, що, мабуть, мало б слугувати контрастом тлом для важкого життя бідної матері, проте історія виглядає набагато мертвіло та банальнішою, ніж краєвиди.

Попередню роботу Корсіні, «Перелом», також багато критикували, проте в ній було життя, іронія, якась безпосередня принадливість. Тут немає. Але на Корсику хочеться.

«Монстр»

Володар «Золотої пальмової гілки» Хірокадзу Корееда також залишається у власній зоні комфорту. У фільмі «Монстр» він розповідає про родину, стосунки, «маленьку людину». Проте обирає для цього форму, до якої раніше не звертався. Проте звертався його геніальний краянин Акіра Куросава у «Росьомоні». Очевидно, що втриматись від порівняння дуже важко, адже історія про те, як вчитель вдарив учня подається з трьох точок зору, набуваючи щоразу нових нюансів та перевертаючись часом несподіваним чином. Це той випадок, коли спойлери дуже сильно шкодять враженню, тому стримаємось.

Своєрідною рамкою фільму слугують катаклізми: починається картина з пожежі, завершується повінню. А у центрі – катаклізми з довірою, правдою та маніпуляціями. І головне питання: а хто є монстром і чи існує він взагалі?

«Молодість»

Наразі найрадикальніший фільм конкурсу – документальний фільм «Молодість» китайського режисера Ван Біна. тривалістю у майже чотири години про роботу та побут молодих працівників у швейних артілях. Повне занурення у середовище, у якій лише енергія молодості відвертає увагу від жахливої безглуздості рутинного існування у праці.

Фестиваль триває, тож про усі новини – безпосередньо з Круазетт.