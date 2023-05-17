Каннський фестиваль підтримав Україну

У рамках 76-го Каннського кінофестивалю розпочалась програма «Особливий погляд». Її відкрив короткометражний фільм про масову депортацію українських дітей.

Із 22 квітня 2023 року продюсерка та акторка Енн Сінклер, акторка Шарлотта Генсбур та лікар Борис Цирульник (під час ІІ Світової війни він дитиною пережив Голокост) записали невеликі історії, які транслювали майже на всіх телеканалах, щоб засудити масову депортацію українських дітей, викрадених із сімей і відправлених до Росії для «русифікації».

Енн Сінклер, Борис Цирульник та Шарлотта Генсбур розповіли про викрадених росіянами українських дітей

Три їхні звернення тепер об’єднано в одному короткометражному фільмі, який показали у Каннах. Крім «Особливого погляду» цей фільм відкриє також програму «Каннська класика».

Автори повідомили, що різні версії цих фільмів, створених продюсерами та режисерами Беатріс Суле та Фаб’єном СерваномШрайбером, також транслюватимуться на українському телебаченні. Автори називають Путіна військовим злочинцем та наголошують, що з усіх злочинів, скоєних ним, лише один спричинив ордер на його арешт. І це стосується саме депортації дітей.

На сьогоднішній день російські окупанти депортували понад 20 тисяч українських дітей. Але ця цифра включає лише тих, кого ідентифікували. Зараз вважають, що їх кількість обчислюється сотнями тисяч.

Виготовлені на замовлення асоціації «За Україну, за їхню та нашу свободу», фільми мають на меті мобілізувати громадську думку та повернути цих дітей на батьківщину. Фільм представив артдиректор фестивалю Тьєррі Фремо, який назвав Путіна диктатором та злочинцем, а також нагадав про торішній виступ Володимира Зеленського.