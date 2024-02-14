Лантімос шість разів висувався на «Оскар»

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії.

Розповідаємо про грецького режисера Йоргоса Лантімоса. Про його приголомшливих «Бідолашних створінь» можна прочитати тут.

П’ять найкращих фільмів Йоргоса Лантімоса

П’ять фактів про Йоргоса Лантімоса:

Йоргос Лантімос народився у 1973 році. Він вивчав кіно- і телевізійне мистецтво в кіношколі Ставракоса в Афінах.

У 1995 року він зняв свій дебютний художній короткометражний фільм. В цей же час Лантімоса створював театральні постановки, знімав кліпи та рекламні ролики.

У 2004 році він входив до складу креативної команди, відповідальної за постановку церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор 2004 року в Афінах

У 2009 році Йоргос Лантімоса зняв стрічку «Ікло», яка стала переможцем програми «Особливий погляд» Канського фестивалю і була номінована на премію «Оскар» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Шість разів висувався на премію «Оскар» у категоріях «Найкращий фільм іноземною мовою», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий фільм» та «Найкраща режисура» за кінокартини «Ікло», «Лобстер», «Фаворитка» та «Бідолошні створіння». Шестиразовий номінант на премію BAFTA. У 2019 році був удостоєний премії BAFTA у категорії «Видатний британський фільм року» за «Фаворитку». 2024 року став лауреатом премії «Золотий глобус» у категорії «найкращий фільм — комедія чи мюзикл».

Про його конкурентів: