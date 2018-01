Названі переможці «Золотого глобуса»

У Лос-Анджелесі відбулася 75-а церемонія вручення премії «Золотий глобус». Її називають і «репетицією “Оскара”», і другою за значенням кінопремією після «Оскара».

Але, на відміну від «Оскара», рішення приймають не кілька тисяч академіків, а 90 представників асоціації міжнародної кінопреси, акредитованої в Голлівуді. Проте номінанти та переможці обох премій часто збігаються, а народжені, без сумніву, є хітами і фестивалів, і кінопрокату.

Також цьогорічна церемонія відрізнялась тим, що акторки прийшли на неї у чорних сукнях на знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії. Нагадаємо, що Голлівуд трясе від численних звинувачень після скандалу з Гарві Вайнштейном, коли відомого продюсера звинуватили у численних випадках харасменту. Згодом звинуватили та Кевіна Спейсі, і Дастіна Гоффмана тощо. Рідлі Скотт навіть перезняв сцени зі Спейсі у фільмі «Усі гроші світу». До слова, фільм номінувався на «Золотий глобус», проте нагород не отримав.

Проте головним у будь-якій церемонії все ще залишається кіно.

Повний список переможців «Золотого глобуса-2018»

Найкраща драма - «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Невеликий незалежний проект обійшов таких монстрів, як нові фільми Спілберга, Рідлі Скотта та Гільєрмо дель Торо. Чудова картина ірландця Мартіина Макдонаха. Немолода жінка з маленького містечка купує три білборди на його околиці, щоб звинуватити місцеву поліцію у бездіяльності в розслідуванні вбивства її доньки. Трагікомедія з чудовими діалогами та бездоганними акторськими роботами. Чудовий вибір!

Найкраща комедія або мюзикл - «Леді Бьорд» (Lady Bird)

Дебют у режисурі актриси Ґрети Ґервінг, відомої участю у незалежних проектах. Зворушлива та дотепна історія дорослішання. І знову малобюджетний незалежний проект перемагає, зокрема, високобюджетний мюзикл «Найвеличніший шоумен».

Найкращий режисер - Гільєрмо дель Торо, «Форма води» (The Shape of Water)

Ось у цій номінації переміг фаворит. Без несподіванок. Тріумфатор Венеціанського кінофестивалю (3 нагороди) вийде у прокат 18 січня. У картині майстра химерних сюжетів йдеться про події 60-х років минулого століття. У секретній лабораторії прибиральницею працює німа Елайза, яка понад усе любить музику. Якось до лабораторії привозять дивне створіння...

Найкраща чоловіча роль (драма) - Ґері Олдман, «Темні чиси» (Darkest Hour)

Ґері Олдман у ролі Вінстона Черчилля. Вже цього достатньо, щоб фільм став одним із найочікуваніших в році. В український прокат він виходить 18 січня.

Найкраща жіноча роль (драма) - Френсіс МакДорманд, «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»

Одна із найкращих ролей Френсіс МакДорманд, гідна усіх можливих нагород.

Найкраща жіноча роль (комедія або музика) - Сірша Ронан, «Леді Бьорд»

Попри юний вік ця ірландська актриса має в своєму активі уже солідну фільмографію та дві номінації на «Оскар».

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл) - Джеймс Франко, «Горе-творець» (The Disaster Artist)

Франко зіграв головну роль у власному фільмі, який розповідає історію створення фільму Томмі Вайсо «Кімната», який має статус одного із найгірших фільмів в історії кіно.

Найкращий актор другого плану - Сем Рокуел, «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»

Ще одна чудова робота, гідна перемога фільму, який має статус одного з найкращих фільмів року

Найкраща актриса другого плану - Еллісон Дженні, «Я, Тоня» (I, Тоnya)

Фільм розповідає реальну історію американської фігуристки Тоні Гардінг. Еллісон Дженні гротескно та яскраво втілила роль її матері. У прокат фільм виходить у лютому.

Найкращий сценарій - Мартін МакДонан, «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі»

Сценарій, поряд з акторськими роботами, є сильним місцем фільму.

Найкращий анімаційний фільм - «Коко» (Coco)

Ще один добрий вибір. Прекрасний мультфільм від «Піксар», дія якого відбувається у День мертвих в Мексиці. Чудова музика, дотепний сюжет і дуже добрий український дубляж.

Найкращий неангломовний фільм - «На межі» (Aus dem Nichts), режисер Фатіх Акін (Німеччина)

Каннський лауреат та представник Німеччини в оскарівських перегонах. За фільм Фатіха Акіна «На межі» акторка Діана Крюгер отримала нагороду за найкращу жіночу роль у Каннах. Вона зіграла жінку, яка втратила чоловіка та сина у теракті. Вона - німкеня, її чоловік курд. Поліція висуває найрізноманітніші версії. Проте розслідування не влаштує героїню і вона сама вирішує покарати винних. В наш прокат фільм вийде 22 лютого.

Найкраща пісня - This Is Me, «Найвеличніший шоумен» (The Greatest Showman)

Фільм «Найвеличніший шоумен», знятий в жанрі мюзиклу, познайомить глядачів з особистістю Ф.Т. Барнаума, організатора так званого цирку потвор у США та інших гучних проектів. Композиторами є Бендж Пасек і Джастін Пол, які стали відомими завдяки фільму «Ла-ла-ленд»

Найкращий серіал (драма) - «Розповідь служниці» (The Handmaid’s Tale)

Серіал уже має в активі премію «Еммі». Дія відбувається у майбутньому у вигаданій тоталітарній державі - Республіці Ґалаад. Країна знаходиться на території сучасних США і постійно веде війну з сусідами. Тільки одна зі ста жінок здатна мати дитину, тому жінок-простолюдинок відправляють у спеціальні табори, де їх готують до виконання єдиної функції - зачаття і народження дітей.

Найкращий серіал (комедія або мюзикл) - «Дивовижна місіс Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

Історія про домогосподарку у Нью-Йорку 60-х, яка вирішує розпочати кар’єру стендап-коміка. У головній ролі – Рейчел Броснан, відома за «Картковим будинком».

Найкращий міні-серіал або фільм для ТБ - «Велика маленька брехня» (Big Little Lies)

Розслідування вбивства у маленькому затишному містечку. Три матусі дружать проти четвертої на тлі допитів та карколомних сімейних проблем.

Найкращий актор серіалу (драма) - Стерлінг Браун, «Це ми»

У серіалі об'єднані історії різних людей, у яких спільне лише одне - дата народження. Кожен з героїв живе своїм життям, з радощами й проблемами. День народження для кожного з них стає відправною точкою, щоб змінити своє життя.

Найкраща актриса серіалу (драма) - Елізабет Мосс, «Розповідь служниці»

За цю роль зірка «Божевільних» та «Вершини озера» уже має телевізійну премію «Еммі»

Найкращий актор серіалу (комедія або мюзикл) - Азіз Ансарі, «Майстри не на всі руки» (Master of None)

Комедійний серіал розповідає про особисте і професійне життя тридцятирічного актора - індуса Дева Шаха, який знімається у рекламі або епізодичних ролях. Живучи в Нью-Йорку, кожен новий день приносить йому нові питання, а рішення даються досить складно.

Найкраща актриса серіалу (комедія або мюзикл) - Рейчел Броснахен, «Дивовижна місіс Мейзел»

Найкращий актор міні-серіалу або фільм для ТБ - Юен МакҐрегор, «Фарго» (Fargo)

Серіал в жанрі кримінальної драми, створений Ноєм Гоулі та натхненний фільмом братів Коенів. Кожен сезон розповідає окрему історію. У третьому сезоні МакҐреґор знімається одразу у двох ролях – Емміта Стассі та його молодшого брата Рея.

Найкраща актриса міні-серіалу або фільму для ТБ - Ніколь Кідман, «Велика маленька брехня»

Ще кілька років тому неможливо було собі уявити, що зірка калібру Кідман знімається у серіалі. Тепер вона навіть отримує на це нагороди.

Найкраща актриса другого плану в серіалі - Лора Дерн, «Велика маленька брехня»

Під час нагородження проект проходив як міні-серіал. А тим часом автори анонсували другий сезон.

Найкращий актор другого плану серіалу - Александр Скарсгард, «Велика маленька брехня»

Почесна премія імені Сесіля Б. де Мілля - Опра Вінфрі