На екрани українських кінотеатрів Україні «Зона інтересу» вийде 22 лютого.

У середу, 21 лютого, о 20:00, у кінотеатрі «Планета кіно» ( Forum Lviv) відбудеться львівська прем’єра стрічки«Зона інтересу. Картина є володаркою Гран-прі Каннського кінофестивалю та має 5 номінацій на «Оскар». Раніше допрем'єрні покази відбудуться у Києві: 15 лютого у кінотеатрі «Оскар», а 17 лютого у кінотеатрі «Жовтень».

Драма «Зона інтересу» є одним із найвжливіших фільмів року, що минув. Картина отримала номінації на «Оскар» за найкращі фільм, міжнародний фільм, режисерську роботу, адаптований сценарій і звук. Також стрічка здобула 9 номінацій на Премію BAFTA, і 3 – на «Золотий глобус».

На екрани українських кінотеатрів Україні «Зона інтересу» вийде 22 лютого.

Головні герої фільму – чоловік із дружиною, які будують оселю мрії з затишним садом, дорогими пожитками, родинними вечорами за читанням із дітьми. І тільки високий паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом.

Стрічка заснована на однойменній книзі Мартіна Еміса, і розповідає про коменданта концтабору «Аушвіц» Рудольфа Гьосса.

«Зона інтересу» – новий фільм від студії А24, відомої оскароносними стрічками «Все завжди й водночас» Деніела Шайнерта і Дена Квана, «Кит» Даррена Аранофскі, «Місячне сяйво» Баррі Дженкінса, а також фільмами Арі Астера «Усі страхи Бо» й «Сонцестояння» і серіалами «Сварка» та «Ейфорія».

Режисер Джонатан Ґлейзер ’ автор найкращого незалежного британського фільму 2000-го року — «Сексуальна бестія». Загалом Ґлейзер був двічі номінований на Премію BAFTA, а два його фільми – «Опинись у моїй шкірі» й «Народження» – були в офіційному конкурсі Венеційського кінофестивалю.

Головну жіночу роль виконала Сандра Гюллер, номінантка на «Оскар» і «Золотий глобус», двічі найкраща європейська акторка за версією Європейської кіноакадемії (за ролі у стрічках «Анатомія падіння» й «Тоні Ердманн»). Головну чоловічу роль зіграв Крістіан Фрідель, зірка серіалу «Вавилон-Берлін» Тома Тиквера, а також фільму Міхаеля Ганеке «Біла стрічка».

Світова премʼєра відбулася на Каннському кінофестивалі 2023. Там фільм отримав Ґран-прі, приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ), Премію за саундтрек і CST Artist-Technician Award.