Традиційно у четвер розповідаємо, що нового з’явилось на екранах українських кінотеатрів. Ми обрали три різножанрові прем’єри, які дозволять розвіятись. Також на екранах дві великі кіноподії: довгоочікувана українська прем’єра «Інший Франко» та німецький оскарівський номінант «Учительська». Про ці два фільми розповімо докладніше, а зараз – про кіно «легкого жанру».

Фаворитка Міллера



Miller's Girl, США

Старшокласниця Каіро Світ (Дженна Ортега) живе одна у розкішному маєтку у штаті Теннессі. Її батьки безупинно мандрують, тож дівчина насолоджується свободою. Починається новий навчальний рік. Вчитель з англійської містер Джонатан Міллер (Мартін Фрімен) вражений тим, що Каіро прочитала усі книжки з наданого списку. Високий рівень знань дівчини спонукає Джонатана дати їй особливе творче завдання. Каіро має написати оповідання у стилі свого улюбленого письменника. Те, що прочитав викладач, перевертає з ніг на голову його розмірене та нудне життя.

Фільм, що балансує на межі жанрів, створений дебютанткою Джейд Голлі Бартлетт. Вона ж є й авторкою сценарію. 21-річна Дженна Ортега знову грає школярку. Але можна бути впевненими, що після «Венздей» їй нічого не страшно. Зірка «Шерлока» та «Гобіта» Мартін Фрімен зіграє її викладача. Сценарій до фільму був готовий ще у 2016 році і відтоді був у списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. Бюджет картини склав 4 млн доларів.

Прем'єра фільму відбувся 11 січня на фестивалі у Палм-Спрінгз.

Кохання за викликом



Good Luck to You, Leo Grande, Велика Британія, на головному фото



Все життя Ненсі (Емма Томпсон) пропрацювала вчителькою релігійної освіти. Овдовівши, вона зрозуміла що деякі знання пройшли повз неї. Вона геть не розуміється на сексі і з усього різноманіття відчуттів не пізнала майже нічого.

Аби усунути прогалину в знаннях жінка викликає красунчика Лео Гранде (Деріл Маккормак). Зустрічі у готельному номері мають стати регулярними, бо за один урок всього не надолужити. Головні ролі у фільмі виконали Емма Томпсон («Розум і почуття», «Реальна любов», франшиза «Гаррі Поттер») та Деріл МакКормак (серіали «Гострі картузи», «Колесо часу»). Режисеркою фільму виступила Софі Гайд («Тварини»).

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс» у 2022 році. Фільм приніс своїм авторам номінації на премію BAFTA та «Золотий глобус» для Емми Томпсон. Фільм водночас смішний, драматичний та трохи сентиментальний.

Монахині на драйві!

Juste ciel!, Франція

Біля мальовничого підніжжя гір у сільській місцевості у Франції причаївся невеличкий жіночий монастир. Усього тут проживає четверо сестер і керує ними монахиня Вероніка (Валері Боннетон). Черниці опікуються місцевим притулком для літніх людей. Аби заклад повноцінно функціонував, потрібні неабиякі гроші. Це й підштовхнуло монахинь взяти участь у велоперегонах. Переможець отримує грошову винагороду та можливість зустрітися з Папою Римським. Одна біда – ніхто з жінок не вміє швидко їздити на велосипеді. Вихід один – зробити так, щоб конкуренти самі зійшли з дистанції.

Коли сестрам здавалося, що шляху до перемоги вільний, прибуває настоятелька Жозефіна (Сідсе Бабетт Кнудсен). Її підопічні теж змагатимуться. От тільки на відміну від сестер матінки Вероніки вони не просто вміють їздити на велосипеді, а роблять це надзвичайно майстерно та професійно. Французька комедія «Монахині на драйві!» – це нова робота режисера Лорана Тірара («Маленький Ніколя»», «Мольєр»).



І бонусом для тих, хто з нетерпінням очікує на вихід другої частини «Дюни» (її прем’єра відбудеться 29 лютого) стане повторний прокат першої частини. Докладно прочитати про фільм можна тут.