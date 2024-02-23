Лілі Гладстоун номінована за головну роль у фільмі «Вбивці квіткової повні»

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Лілі Гладстоун, актрису з «Вбивць квіткової повні», мало хто знав до того, як вона знялась у фільмі Скосезе. Проте у доробку 37-річної актриси чимало ролей у кіно та театрі.

П’ять фактів про Лілі Гладстоун

Лілі Гладстоун провела дитинство в штаті Монтана в резервації народу блекфут. Гладстоун згадує, що з заднього двору їхнього будинку відкривався краєвид на національний парк «Глейшер» у Скелястих горах. Пізніше вона з сім'єю переїхала до Сіетлу. Зараз Гладстоун – не лише актриса, а й активістка, яка допомагає корінним жителям США.

Вже у п'ять років Гладстоун вирішила, що стане актрисою. Як вона любить розповідати, на вибір майбутньої професії вплинув фільм «Зоряні війни: Повернення джедаю» (1983). Коли її дражнили однокласники, батько казав: «Не хвилюйся, всі вони захочуть з тобою дружити, коли ти отримаєш свій «Оскар!».

Лілі грала в театрі та викладала акторську майстерність, але в кіно почала зніматися пізно. У 2012 році вона з'явилася у невеликій ролі у драмі Арно Деплешена «Джиммі Пікар». У 2016 році Гладстоун знялась у фільмі Келлі Райхардт «Кілька жінок», де вона зіграла робітницю ранчо Джеймі. У цьому фільмі Гладстоун знялася разом із Лорою Дерн, Крістен Стюарт та Мішель Вільямс.

Перед тим, як Скорсезе запропонував їй знятися в «Убивцях квіткового місяця», вона збиралася закінчити кар'єру.

Вона стала першою американкою індіанського походження, яка здобула «Золотий глобус». У своїй промові Гладстон говорила мовою блекфутів та присвятила нагороду своєму племені. Цілком імовірно, вона стане першою представницею корінного населення, яка отримає «Оскар».

П’ять фільмів з Лілі Гладстоун