Лілі Гладстоун у фільмі «Вбивці квіткової повні»

Акторка Лілі Гладстоун стала першою представницею корінних народів Америки, яка отримала «Золотий глобус». Виконавиця головної ролі у фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» здобула нагороду у номінації «Найкраща актриса в фільмі-драмі».

Вперше за 81-річну історію престижної американської кінопремії нагороду отримала представниця корінного народу Америки.

Гладстоун звернулася до зали мовою блекфут, якою говорять індіанці в штаті Монтана. Гладстоун знає рідну мову завдяки матері, яка подбала, щоб у школі дівчинка мала вчителя блекфуту. Актриса зазначила, що Голлівуд вигадував мови корінних народів замість того, щоб вивчити та представити їхнє автентичне звучання у фільмах.

«Я вдячна, що можу сказати кілька слів рідною мовою. Тому що в цій індустрії представники корінних народів завжди говорили тільки англійською, а потім їхню мову пускали у зворотний бік через мікшери, щоб імітувати мови індіанців», – заявила актриса.

Лілі Гладстоун зіграла у фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» представницю племені осейджів Моллі Беркхарт, членів сім'ї якої послідовно вбиває клан її білого чоловіка, переселенця з Техасу. Фільм заснований на документальній книзі Девіда Ґрана «Вбивці квіткової повні. Нафта. Гроші. Кров», що розповідає про серію вбивств осейджів. Хитромудрий план клану Беркхарт полягав у тому, щоб члени сім'ї одружувалися з жінками племені, яким належали нафтові родовища. Після вбивства жінок їхня нафтова спадщина діставалася Беркхартам.

Остання номінація на «Золотий глобус», в якій згадувалися корінні народи Америки – серіал «Пси резервації» 2022 року. За дослідженням асоціації USC's Annenberg Inclusion Initiative, із 1600 повнометражних фільмів, знятих в останні 16 років, тільки в одній картині головним героєм був представник корінних народів.