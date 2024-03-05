Джефрі Райт у фільмі «Американське чтиво»

Вже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Джефрі Райт номінований на «Оскар» за роль письменника-інтелектуала у фільмі «Американське чтиво», книжки якого ніто не купує. Він вирішує написати роман, де збирає усі стереотипи про чорношкірих. Книга несподівано має успіх. Дотепне та дещо гірке кіно, де головною принадоє є саме роботи Райта. Розповідаємо про нього докладніше.

П’ять фактів з життя Джефрі Райта

Джефрі Райт народився 7 грудня 1965 у Вашингтоні

Навчався в Емгерстському коледжі, отримавши ступінь бакалавра з політології

Райт почав виступати у небродвейських постановках у Нью-Йорку та Вашингтоні; 1990-го йому дісталася перша велика роль – у фільмі «Презумпція невиновності» з Харрісоном Фордом у головній ролі.

Має премію «Тоні» за найкращу чоловічу роль другого плану у п'єсі (1994) та інші театральні нагороди, а також премію «Еммі» за найкращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі або фільмі (2004).

Райт – активіст, який працює над ліквідацією конфліктів, пов'язаних з ресурсами. У 2011 році Райт створив Taia Lion Resources, компанію з розвідки корисних копалин, орієнтовану на етичний та стійкий видобуток у Сьєрра-Леоне.

П’ять найкращих фільмів з Джеффрі Райтом

1996 – Баскія

2011 – Страшенно голосно і неймовірно близько

2019 – Щиголь

2021 – Французький вісник

2022 – Бетмен

Про конкурентів Джефрі Райта: