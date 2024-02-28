Бредлі Купер вп'яте номінується на «Оскар» як актор

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Відомий американський актор, режисер та продюсер, був номінований на дванадцять кінопремій «Оскар». Роль у власному фільмі «Маестро» стала для актора п’ятою номінацією на премію Кіноакадемії як актора. Вперше на екрані Бредлі Купер з'явився в 1999 році в одному з епізодів фільму «Секс у великому місті».

П’ять фактів про Бредлі Купера

Бредлі Купер народився 5 січня 1975 року у Філадельфії. Там минули його юні роки. Він був важким підлітком: у п'ятнадцять років майбутнього актора заарештувала поліція за розпивання спиртних напоїв. Навчався у академії Джермантаун, а потім, провчившись кілька місяців в університеті Вілланова, перевівся до Джорджтаунського університету, який закінчив зі ступенем бакалавра з англійської мови та літератури. Згодом у Нью-Йорку здобув ступінь магістра витончених мистецтв у New School University.

Шлях на екрані почалася з епізодичних, а потім і головних ролей у «мильних операх». Купер з'явився в таких серіалах як «Закон і порядок» та «Секс у великому місті». У серіалі «Шпигунка» він зіграв роль Вілла Тіппіна. Об'їздив весь світ, співпрацюючи з каналом Discovery Channel як один з авторів програми Extreme Treks in a Wild World.

Перед тим, як розпочати зйомки в оскароносній картині «Мій хлопець – псих», Бредлі та його партнерка Дженніфер Лоуренс два тижні по п'ять годин на день займалися у танцювальній студії. Заради ролі у фільмі «Американський снайпер» актор набрав 20 кілограмів, щоб стати схожим на свій прототип − снайпера Кріса Кайла.

Найуспішнішим для актора був 2009 рік. Тоді вийшло відразу п'ять фільмів з Бредлі Купером, перетворивши актора на суперзірку.

У 2011 році Бредлі Купер був визнаний найсексуальнішим чоловіком у світі за версією журналу People.

П’ять найкращих фільмів з Бредлі Купером

2012 – Мій хлопець – псих (Silver Linings Playbook)

2014 – Американський снайпер (American Sniper)

2018 – Народження зірки (A Star Is Born)

2021 – Лакрична піца (Licorice Pizza)

2021 – Алея жаху (Nightmare Alley)

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