Пол Джаматті та його «Золотий глобус»

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.



У фільмографії Пола Джаматті близько 100 ролей у кіно та на телебаченні. Він зіграв у фільмі «Замерзлі душі», де звучить пісня «Мертвого півня». Розповідаємо про актора Пола Джаматті, що номінується на «Оскар» за головну роль у фільмі «Залишені» (він уже має за неї «Золотий глобус»).



5 фактів про Пола Джаматті

Джаматті народився 6 червня 1967 року. Він мріяв піти шляхом свого батька та стати професором. Анжело Барлетта Джаматті у 1978 році у віці 40 років призначили президентом Єльського університету (він став наймолодшою людиною, яка обіймала цю посаду). Пол Джаматті отримав ступень бакалавра з англійської мови у Єльському університеті, а потім вступив там же до школи драматичного мистецтва.

Першу велику роль у кіно Джаматті зіграв у екранізації книги Говарда Стерна «Частини тіла».

Джаматті любить грати ролі другого плану, адже вважає, що «там дається більше свободи, щоб повеселитися. Ви повинні бути яскравішими, ваша робота – бути більш ексцентричним».

Джаматті зіграв двох президентів: Джона Адамса у мінісеріалі (за цю роль він отримав «Золотий глобус») та озвучив Теодора Рузвельта в п'єсі Кена Бернса «Рузвельти: інтимна історія».

Головний критерій у виборі ролей – йому не має бути нудно.



П’ять найкращих фільмів з Полом Джаматті

«Врятувати рядового Раяна», 1998

«На узбіччі», 2004

«За версією Барні», 2010

«Врятувати містера Бенкса», 2013

«Приватне життя», 2018

Про його конкурента у номінації Кілліана Мерфі («Оппенгеймер») можна прочитати тут.