Сандра Хюллер у фільмі «Анатомія падіння»

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Цей рік став надзвичайно успішним для німецької акторки Сандри Хюллер. Вона стала найкращою європейською акторкою року. У конкурсі Каннського фестивалю брали участь відразу два фільми, де вона зіграла головні ролі. І обидва отримали найвищі нарогоди: «Анатомія падіння» «Золоту пальмову гілку», а «Зона інтересу» – Гран-прі. Тепер вона претендує і на «Оскар».

П’ять фактів про Сендру Хюллер

Сандра Хюллер народилася 30 квітня 1978 року в невеликому містечку Фрідріхрода у федеральній землі Тюрингія на території тодішньої Східної Німеччини. З 17 років навчалася у знаменитій Академії драматичного мистецтва імені Ернста Буша в Берліні.

У рік закінчення театральної школи у 2003 році Хюллер визнали найкращою молодою акторкою за результатами опитування критиків, проведеного німецьким журналом Theater Heute. Попри успішну роботу в кіно актриса продовжує грати в театрі.

У 2010, 2013, 2019 та 2020 роках її було названо акторкою року за версією журналу Theater Heute. У 2020 році вона зіграла Гамлета у нідерландського режисера Йохана Сімонса.

Обидва фільми, у яких знялася Хюллер, не лише стали цьогорічними переможцями Каннського кінофестивалю. Вони також є номінантами на «Оскар».

Сандра Хюллер може й мало відома широкому загалу, проте давно відома шанувальникам артхаусу. І не в останню чергу завдяки її грі у фільмі Марен Аде «Тоні Ердманн» (2016). Він теж брав участь у Каннському фестивалі та був номінований на «Оскар».

Сандра Хюллер у ролі Гамлета (фото DW)

Найкращі ролі Сандри Хюллер

Про конкурентку Хюллер по номінації Лілі Гладстоун можна прочитати тут.