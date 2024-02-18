«20 днів у Маріуполі» – це режисерський дебют Мстислава Чернова

У неділю, 18 лютого, в лондонському Королівському фестивальному залі оголосили цьогорічних переможців кінопремія BAFTA, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала премію BAFTA як найкращий документальний фільм. Списки переможців оприлюднили на офіційному сайті премії.

Стрічка про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року була номінована одразу у двох категоріях – «Документальний фільм» та «Стрічка іноземною мовою».

На сцену за нагородою піднявся Мстислав Чернов, а також продюсерка Василиса Степаненко, яка разом із Черновим та фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі у 2022 році. Крім того, на сцені були кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат, пише «Суспільне. Культура».

У номінація «Найкращий документальний фільм» переможцем став фільм «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера, що розповідає про коменданта Аушвіцу.

«20 днів у Маріуполі» – режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі у лютому-березні 2022 року.

До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко, які стали останніми міжнародними журналістами у Маріуполі та отримали за свою роботу там Пулітцерівську премію. Фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано на «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм».

Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов вже отримав премію Гільдії режисерів Америки.