Вже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Колман Домінго, мабуть, є темною конячкою серед своїх більш іменитих суперників. Його номіновано за роль реальної людини – Баярда Растіна у фільмі Джорджа К. Вулфа. «Растін». Головний герой є одним з організаторів маршу на Вашингтон у 1963 році, який змінить хід історії боротьби за громадянські права. Растін стикається з расизмом та гомофобією.

П’ять фактів з життя Колмана Домінго

Колман Домінго народився 28 листопада 1969 року в Філадельфії. В університеті отримав ступінь у журналістиці.

Дебют актора в кінематографі відбувся в 1998 році з маловідомого фільму Джона Якобсена «Навколо вогню». Уже за рік Колман зіграв у першому проекті режисури Клінта Іствуда «Справжній злочин».

Домінго також є письменником, режисером та продюсером.

Зараз Домінго викладає в Національному інституті театру О'Ніла, в Університеті Техасу в Остіні та в Університеті Вісконсіна в Медісоні.

Скоро на екрани вийде комедія «Красуні в бігах», де Домінго зіграв з Маргарет Куеллі, Джеральдін Вішванатан, Педро Паскалем та Меттом Деймоном.

П’ять найвідоміших фільмів з Колманом Домінго

2023 – Барва пурпурова

2021 – Без жалю

2020 – Ма Рейні: Мати блюзу

2018 – Якби Бiл-стрiт могла заговорити

2016 – Народження нації

Про конкурентів Колмана Домінго

І тут, завершуючи розповідь про акторів-номінантів, хотілося б згадати людину, яка точно мала би до неї потрапити. Це Леонардо Ді Капріо, якого вчергове обійшли кіноакадеміки. Роль у фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» стала однією з найяскравіших у кар’єрі актора. Тут можна прочитати про п’ять його найкращих ролей.