Телеканал «Суспільне. Культура» вдруге отримав ексклюзивне право на показ трансляції церемонії вручення премії «Оскар» в Україні, повідомили на «Суспільному».

96-та церемонія «Оскар» відбудеться у неділю, 10 березня, у Лос-Анджелесі у театрі «Долбі». За київським часом вона почнеться о 3 годині уже 11 березня. Ведучим уже вчетверте буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Номінанти на премію «Оскар» стали відомі 23 січня. Фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова номінований у категорії «документальний повнометражний фільм».

Загалом найбільше номінацій (13) отримав «Оппенгеймер» . Другим став фільм «Бідолашні створіння», який змагається в 11 категоріях.