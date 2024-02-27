Зірковий склад фільму «Оппенгеймер»

У Лос-Анджелесі відбулася 30-та щорічна церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), на якій відзначили найкращі досягнення в галузі кіно і телебачення за 2023 рік. Про це можна прочитати на сайті премії.

Цього року лідером за кількістю перемог став фільм «Оппенгеймер» режисера Крістофера Нолана, який отрима три нагороди. Серед серіалів лідером став «Ведмідь».

Переможці SAG Awards:

Кіно

Найкращий акторський склад – «Оппенгеймер»

Найкращий актор – Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

Найкраща акторка – Лілі Гладстоун («Вбивці квіткової повні»)

Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні-молодоший («Оппенгеймер»)

Найкраща акторка другого плану – Давайн Джой Рендольф («Залишені»)

Найкращий каскадерський склад – «Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша».

Серіали