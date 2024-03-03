Аннет Бенінг має уже чимало нагород

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Аннет Бенінг номінована на «Оскар» за роль реальної жінки, Діани Наяд. У 1978 році 28-річна плавчиня на довгі дистанції Діана Наяд спробувала здивувати світ, ставши першою людиною, що пропливла від Куби до узбережжя Флориди, але випробування на міцність провалилося. Через тридцять два роки 60-річна Діана виношує план, щоб спробувати здійснити заповітну мрію – пропливти понад 170 кілометрів без сторонньої допомоги з Куби до Флориди. Заручившись підтримкою своєї близької подруги Бонні, яка бере на себе роль тренера плавчині, і команди однодумців, головна героїня сповнена рішучості досягти успіху у вкрай непростому запливі.

П’ять фактів з життя Аннет Бенінг

Аннетт Керол Бенінг народилася 29 травня 1958 року у Канзасі у багатодітній родині. Її батьки були далекими від світу кіно та театру.

Аннетт навчалась в Університеті штату Каліфорнія у Сан-Франциско, де здобула ступінь у галузі театрального мистецтва, адже мріяла стати театральною актрисою.

Її дебют у кіно відбувся у ролі другого плану у комедії «Добре на природи» (1988) з Деном Ейкройдом та Джоном Кенді у головних ролях.

Бенінг отримала премію BAFTA за найкращу жіночу роль та премію Гільдії кіноакторів за «Красу по-американськи», дві премії «Золотий глобус» за «Бути Джулією» та «Дітки в порядку» і була номінована на премію «Еммі».

У 2006 році вона отримала кінозірку на Алеї слави в Голлівуді.

П’ять фільмів в Аннет Бенінг

1989 – «Вальмон»

1999 – «Краса по-американськи»

2004 – «Бути Джулією»

2010 – «Дітки в порядку»

2020 – «Смерть на Нілі»

Про конкуренток Бенінг: