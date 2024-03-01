Кері Малліган на Берлінале-2024

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Кері Малліган номінована на «Оскар» за роль у фільмі Бредлі Купера «Маестро». Вона зіграла роль акторки Феліції Монтеалегре, дружини композитора Леонарда Бернстайна.

П’ять фактів з життя Кері Малліган

Кері народилася 28 травня 1985 року у Лондоні. Батько акторки виріс у Ліверпулі, а мати родом із Вельсу;

Серед родичів майбутньої актриси не було ані акторів, ані режисерів. Проте театральним мистецтвом Кері зацікавилася вже у дитинстві. Малліган якось побачила Кеннета Брану на виставі «Генріх V». Його гра справила на дівчину таке враження, що вона оголосила батькам про плани стати актрисою;

Її дебют у кіно відбувся у 2005 році у фільмі «Гордість та упередження»;

Фільмографія Малліган дуже насичена. Лише у 2007 році актриса виконала у кіно шість ролей;

Маліган є членкинею кількох благодійних організацій та виступає за захист жертв насильства. Разом з Томом Гіддлстоном та Кірою Найтлі вона приєдналася до фонду Justice and Equality Fund, організованого Еммою Вотсон у 2018 році.

Крі Малліган на прем'єрі фільму «Великий Ґетсбі» (фото Катерини Сліпченко)

П’ять найкращих фільмів з Керрі Малліган

Про конкуренток Кері Малліган: