До Словаччини везли 6 тонн хутрових шкурок бобрів, вартістю 100 тис. доларів

На українсько-словацькому кордоні зупинили вантажівку з понад 6 тонами хутрових шкурок бобрів, які намагалися вивезти в ЄС за заниженою митною вартістю. Вантаж вилучили, керівнику хутрової фабрики загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Закарпатській митниці 15 жовтня, інцидент стався у пункті пропуску «Ужгород». До Словаччини у напівпричепі везли 59 мішків з сушеними шкурками бобрів, вагою понад 6 тонн й вартістю майже 100 тис. доларів.

«Оскільки авто прибув на кордон без митних забезпечень, інспектори вирішили все ретельно перевірити. З отриманої відповіді від митних органів Словаччини встановили, що вантаж вивозився з території Євросоюзу за документами, де зазначалася значно більша вартість», – зазначили митники.

У Закарпатській митниці не називають компанію, яка намагалася незаконно імпортувати в ЄС хутро. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про Хустську фабрику фетрових головних уборів, яка працює в Україні з 1947 року. За даними Youcontrol, фірма належить місцевим підприємцям Олені Лукачко та Івану Луп’яку.

На керівника фабрики склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України, а ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомили про ознаки ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів). Понад 10 тис. хутрових шкурок бобра вилучили до рішення суду.