Бізнесмену загрожує до 5 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру керівнику деревообробного підприємства з Рахівщини, який намагався нелегально вивезти в Угорщину лісоматеріали. Бізнесмену загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 12 вересня, місцеве підприємство уклало контракт з іноземною компанією на постачання понад 3,4 тис. одиниць лісоматеріалів з ялини. Частину деревини директор фірми намагався вивезти контрабандою через митний пост «Тиса».

«Для експорту оформлено сертифікат про походження деревини. Водночас керівник підприємства, усвідомлюючи, що після додаткового розпилювання утворилася деревина, на яку сертифікат не видавався, вирішив вивезти близько 500 одиниць за раніше отриманими документами», – зазначили правоохоронці.

Бізнесмену інкримінують замах на контрабанду лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України). Санкція статей передбачає до 5 років позбавлення волі.