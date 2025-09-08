Причетних до перевезення контрабанди встановлюють

У потягу сполученням «Батьово – Еперешке», що прямував до Угорщини через пункт пропуску «Саловка», виявили партію контрафактних сигарет. Причетних до перевезення контрабанди встановлюють.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 7 вересня, у 59 вантажних вагонах потягу перевозили котуни і жмих.

«Під час огляду правоохоронці виявили одному з вагонів ознаки втручання у вантаж людини. Для поглибленої перевірки залучили спеціальну оглядову групу від відділу “Соломоново”, яка знайшла під насипом котунів чорні пакунки. У них були 3963 пачок сигарет без марок акцизного податку України», зазначили в ДПСУ.

За інформацією Закарпатської митниці, серед вилученого – сигарети торгових марок «Compliment» та «Lifa». Причетних до перевезення контрабанди встановлюють. Справу розслідуватимуть за ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».