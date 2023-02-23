Пам'ятну купюру випустять тиражем у 300 тис. штук

Національний банк України напередодні роковин повномасштабної російської агресій презентував пам'ятну купюру «Пам'ятаємо! Не пробачимо!». Банкноту номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, показав голова НБУ Андрій Пишний у четвер, 23 лютого. Купюра виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.

Пам'ятні купюри, випущені до роковин війни з Росією, матимуть серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови НБУ. Назва банкноти присвячена незламності та стійкості українського народу в боротьбі проти повномасштабної агресії Росії. «Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Сьогодні Національний банк презентує пам’ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України. Ми назвали цю банкноту – «Пам'ятаємо! Не пробачимо!» Назву не треба розшифровувати, вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє: ми стоїмо і вистоїмо, переможемо», – розповів Андрій Пишний.

20-гривнева купюра вводиться в обіг з моменту презентації, з 23 лютого. Нова банкнота повністю відповідає вимогам НБУ, нею можна розраховуватись без будь-яких обмежень. Партія таких банкнот має обмежений тираж – 300 тис. штук. 200 тис. накладу буде у сувенірних упаковках, а ще майже 100 тис. – у конвертах. Купити пам'ятні 20 гривень можна буде з 24 лютого на сайті нумізматичних продуктів НБУ. У березні купюру можна буде отримати в банках-дистриб'юторах.