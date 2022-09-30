Нацбанк України збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, така лібералізація дасть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками дійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової.

З 6 вересня вже набули чинності зміни, які стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку.

Нагадаємо, шо на валютному ринку має місце нестача готівкової валюти. Тому Нацбанк з початку вересня проводить з банками обміни безготівкової валюти на готівку. Практично всю валюту, що пропонує НБУ для обміну, банки забирають.

В НБУ пояснили, що різке зростання курсу долара на готівковому валютному ринку, яке спостерігалося в середу 21 вересня, було пов'язане в основному з психологічним фактором та спекуляцією деяких гравців ринку. Хоча на курс, як і раніше, впливає нестача готівкової валюти в касах банків.