Національний банк України з 6 серпня 2022 року скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу. Механізми дадуть без ускладнень проводити необхідні платежі у валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку, повідомила в суботу, 6 серпня, прес-служба НБУ.

Так, НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення за умови дотримання одночасно таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року (дати введення нових валютних обмежень для безготівкових операцій);

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать:

рації;

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова і тактична форма;

військове і тактичне взуття;

захисний одяг;

оптичні прилади для слідкування;

безпілотники;

спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Водночас наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності відповідної фізичної особи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт у 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

Також НБУ включив рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Щодо змін для бізнесу, то, серед іншого, тепер обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

Також НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, таких витрат: