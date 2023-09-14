Андрій Пишний заявив, що споживча інфляція знижувалась швидше, ніж було прогнозовано

Національний банк України знизив облікову ставку з 22% до 20%. Такий крок підтримає відновлення економіки та не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності, повідомив на брифінгу НБУ у четвер, 14 вересня, голова банку Андрій Пишний, передає «Економічна правда».

За словами голови регулятора, споживча інфляція в Україні знижувалася швидше, аніж очікував НБУ. Водночас базова інфляція була близькою до прогнозу регулятора – до 10% у річному вимірі в серпні.

«Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень», – повідомив Андрій Пишний.

За словами голови НБУ, інфляція у річному вимірі станом на серпень сповільнилася до 8,6%. Через збільшення пропозиції на харчові продукти цінова динаміка стала ліпшою, аніж прогнозував регулятор у липні. Хороші врожаї в Україні посприяли здешевшанню круп, борошна, деяких фруктів та овочів.

«Вагому роль у послабленні фундаментального цінового тиску мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Вони, зокрема, сприяли подальшому поліпшенню курсових та інфляційних очікувань», – зазначив голова НБУ.

Він додав, що потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано. Водночас загальна тенденція до її зниження зберігатиметься.

Йдеться про те, що кращі врожаї, фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та контроль НБУ курсових та інфляційних очікувань обмежуватимуть зростання цін, що сприятиме подальшому зниженню інфляції. Водночас триватиме значний тиск на витрати бізнесу (зокрема, через втрати, пов'язані з війною). Також стримувати сповільнення інфляції може подорожчання електроенергії та пального.

Зауважимо, облікова ставка – один з основних індикаторів економіки та методів стримування інфляції. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам.

Зниження ставки дозволяє робити кредити більш доступними, через що банки зможуть видавати більше грошей. Внаслідок цього до економіки надходить більше коштів, що пришвидшує інфляцію. Підвищення облікової ставки навпаки підіймає відсотки на кредитах та депозитах, що знижує кількість грошей в економіці та уповільнює інфляцію.

Нагадаємо, НБУ вже вдруге за рік знизив облікову ставку. Вперше зниження відбулося 27 липня, коли регулятор змінив облікову ставку з 25% до 22%. Облікова ставка у 25% трималася з червня 2022 року. Зниження ставки було зумовлене значним сповільненням споживчої інфляції з 26% до 12,86%.