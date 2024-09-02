В Україні планують перейменувати копійки

Національний банк України анонсував перейменування розмінної монети з «копійки» на «шаг». НБУ вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін, які має ухвалити Верховна Рада. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили на сайті центробанку.

У НБУ пояснили, що таким чином планують сприяти дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.

«Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як “копійка” фактично є символом московської окупації. Саме час відновити справедливість для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово «шаг», – розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк вже розробив відповідні пропозиції до законодавчих змін. Зокрема, пропонується встановити, що співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1. Надалі НБУ розробить дизайн та визначить порядок введення в обіг «шагів».

У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, Національний банк зможе перейти до карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. Проте у НБУ зазначили, що не планують через зміну назви, вилучати з обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети «копійка» та «шаг» перебуватимуть в обігу паралельно. Українцям не потрібно буде обмінювати «копійки» на «шаги».

Довідково. Шаг – назва кількох типів грошей, що використовувалися в різний час на території України. Назва походить від староукраїнського слова «сяг » (крок), або від слова «шеляг» (пол. szeląg).

В 1992 році в Україні викарбували пробні монети номіналами «один шаг» та «п'ятдесят шагів», але назву не було затверджено для української монети. 2 березня того ж року постановою Президії Верховної Ради України затвердили назву копійка.