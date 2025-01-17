Затримка зі сплатою податків і звітністю призведе до штрафів

Основними змінами 2025 року для ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, є введення військового збору та повернення обов’язкової сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розповідаємо, що потрібно зробити ФОПам у січні та лютому, щоб уникнути штрафів.

Що потрібно зробити ФОПу в січні

Деякі ФОПи у січні вже платять нові податки, інші – завершують розрахунки за минулий рік. Ідеться про наступне:

ФОПи I, II і IV груп до 20 січня мають сплатити авансом військовий збір, єдиний податок і ЄСВ;

мають сплатити авансом військовий збір, єдиний податок і ЄСВ; ФОПи III групи до 20 січня мають сплатити єдиний податок за останній квартал 2024 року;

мають сплатити єдиний податок за останній квартал 2024 року; ФОПи четвертої групи смають єдиний податок за IV квартал 2024 до 30 січня.

ФОПи I і II груп можуть сплатити єдиний податок авансом за місяць, квартал чи рік – за бажанням. Суми податків і зборів для цих груп такі:

I група – 302,8 грн в місяць єдиного податку, 800 грн в місяць військового збору, 1760 грн ЄСВ в місяць – це 2862,8 грн в місяць;

в місяць; II група – 1420 грн єдиного податку, 800 грн військового збору і 1760 грн ЄСВ на місяць – це 3980 грн в місяць.

ФОПи III групи, які торік не сплачували ЄСВ, мають заплатити до 20 січня лише єдиний податок – 5% від доходу. Проте з 1 січня вони мають пам’ятати, що за підсумками кварталу платитимуть військовий збір – 1% від доходу.

Що потрібно зробити в лютому

У лютому ФОПи I і II груп знову платять податки авансом до 20-го числа. Окрім того, всі ФОПи мають подати звітність за попередній період. Терміни наступні:

I і II група – впродовж 60 днів по завершенню звітного періоду подають декларацію по єдиному податку – до 1 березня ;

; III група – щонайбільше впродовж 40 днів після завершення IV кварталу – д о 9 лютого ;

; IV група – до 20 лютого.

Штрафи для ФОПів

Податки потрібно сплатити до кінця граничного терміну, щоб уникнути штрафу. Сума має бути повною, адже якщо замість 800 грн військового збору сплатити 799 грн, податкова нарахує штраф у розмірі 50% від повної суми військового збору – 400 грн, попереджає сайт 7eminar.

Більше про штрафи для ФОПів читайте у матеріалі ZAXID.NET «За що і на скільки штрафуватимуть ФОПів у 2025 році».

А в матеріалі «Податкова змінила реквізити для сплати податків і зборів», дізнайтеся, як заплатити податки на правильний рахунок.