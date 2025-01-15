Єдиний соціальний внесок сплачують всі зайняті українці

З 1 січня 2025 року фізичні особи підприємці усіх груп повинні обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Ці гроші спрямовуються на потреби Пенсійного фонду України. Також цей внесок є запорукою зарахування підприємцю страхового стажу, тобто в майбутньому він зможе претендувати на державну пенсію.

Проте деякі категорії підприємців звільняються від сплати ЄСВ. Зокрема, таку пільгу мають:

пенсіонери (стаж не нараховується);

люди з інвалідністю (стаж не нараховується);

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них сплачує роботодавець (стаж нараховується);

мобілізовані ФОПи (стаж нараховується за умови виплати грошового забезпечення).

Водночас ці люди можуть сплачувати єдиний соціальний внесок добровільно.

Мінімальна і максимальна ставка ЄСВ

Мінімальна ставка ЄСВ у 2025 році становить 22% від мінімальної зарплати – 1760 грн на місяць або ж 5280 грн за квартал чи 21120 грн на рік.

За бажанням, можна платити більшу суму – від цього залежатиме майбутня державна пенсія підприємця. Максимальна база для нарахування ЄСВ на місяць – це 160 тис. грн (20 мінімальних зарплат), тобто найбільша сума ЄСВ, яку ФОП може заплатити за місяць становить 35200 грн.

Загальна система

Буває, що людина не отримує дохід як підприємець, але зберігає статус ФОПа. Найчастіше ідеться про III групу «про всяк випадок». На спрощеній системі оподаткування такій людині все одно доведеться сплачувати ЄСВ, навіть якщо немає доходу.

Щоб не сплачувати ЄСВ, можна з III групи спрощеної системи перевестися на загальну систему оподаткування – такі ФОПи і надалі не сплачують податки в разі відсутності доходів. На загальній системі оподаткування потрібно буде раз на рік подавати декларацію.

Штрафи за ЄСВ

Штраф за протермінування у сплаті ЄСВ становить 20% від несплаченої суми та 0,1% за кожень день затримки зі сплатою, пише РБК-Україна з посиланням на юриста В’ячеслава Трунова.

Оскільки у 2025 році мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 грн за квартал, то одноразовий штраф становитиме 1056 грн і 5,28 грн щодня до погашення заборгованості.