Якщо підприємець перевищить ці ліміти, йому треба буде сплатити вищий податок і перейти на іншу групу платників єдиного податку

У 2025 році мінімальна зарплата, від якої розраховуються ліміти доходів фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, залишиться на рівні кінця 2024 року і становитиме 8 тис. грн. Проте цей показник зростав упродовж 2024 року, тож ліміти доходів на рахунках ФОП у 2025 році будуть дещо вищі за ліміти на початок 2024-го року, пише Ліга:закон.

Ліміти річного доходу за рахунками ФОП встановлюються на весь рік. Оскільки 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні становила 7100 грн, то ліміти розраховувались від неї.

У 2025 році ліміти річного доходу ФОПів будуть такими:

І група (167 мінімальних зарплат) – 1 336 000 грн;

II група (834 МЗП) – 6 672 000 грн;

III група (1167 МЗП) – 9 336 000 грн.

Ліміт річного доходу ФОП, який працює за спрощеною системою оподаткування, – це граничний розмір доходу, що він може отримати протягом року і залишитись в обраній групі платників єдиного податку.

Якщо фізична особа-підприємець перевищує встановлені річні ліміти доходу, то вона може перейти в іншу групу платників єдиного податку або на загальну систему оподаткування, де буде інше податкове навантаження. Окрім того, із суми, на яку перевищений ліміь, доведеться сплатити 15% єдиного податку.

Можлива така схема переходу, якщо перевищено річний ліміт доходів:

з І групи – на ІІ, ІІІ або на загальну систему;

з ІІ групи – на ІІІ групу або на загальну систему;

з ІІІ групи – лише на загальну систему.

Нагадаємо, у 2025 році ФОПи І, ІІ, ІІІ і IV груп платитимуть військовий збір. Також закон про державний бюджет на 2025 рік повертає обов’язкову сплату єдиного соціального внеску.