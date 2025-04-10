Rozkvit Show – таку весняну подію натхнення та краси влаштували у Crona Hotel&SPA, що у Східниці. Стартував захід із шоу-перформансу від акторів Першого академічного українського театру.

На заході презентували їстівні квіти

Спеціальною гостею та модераторкою події стала суддя «Мастер-шеф» Тетяна Літвінова. Вона презентувала їстівні квіти, серед яких – віола та настурція. Учасників заходу почастували весняним меню, яке поєднало традиції та сучасні гастрономічні тренди. Неповторного смаку кожній страві надавав особливий інгредієнт – квіти.

Там також була фотозона

«Тут любов у кожній дрібничці, настільки все пропрацьовано, наскільки естетично виглядає. Це свято можна назвати святом естетики: кожна дрібничка, кожна страва були зроблені з величезною любов'ю і повагою до людей», – зазначила Літвінова.

Там також були українські бренди

На подію у Crona Hotel&SPA завітали не лише гості готелю, а й власники українських брендів: від кореневої їжі до флористичного бізнесу. Вони поділилися історіями свого успіху. Серед спікерів – найбільша імпортерка квітів в Україну Надія Дзідзарія, яка постачала квіти і для цього весняного заходу.

На заході було багато квітів

«Ми говорили про те, наскільки Нідерланди і взагалі постачальники, теплиці реагують на helthy-продукцію і наскільки це масштабно, а також з роками наскільки це розвивається. Зараз величезні нідерландські компанії, теплиці перелаштовують повністю свої комплекси, щоб вирощувати саме їстівні квіти», – пояснила вона.

Як пройшов Rozkvit Show: дивіться відео

Для гостей події Crona Hotel&SPA влаштував святкову лотерею, а партнери DevoHome, господарство з виробництва мікрогрінів, Decoriana, бренди натуральної косметики Ishi.Ukraine та VICTORIA SHÉYNER, подарували свою продукцію.

На заході панувала приємна атмосфера

Гості готелю були приємно вражені

Одна із відвідувачів готелю, Катерина Андрієнко, поділилась своїми враженнями від участі в Rozkvit Show.

«Це дуже інформативно, це цікаво. Я вважаю, що таке потрібно проводити, бо люди дізнаються дуже цікаву інформацію саме про українські бренди. Тому будемо користуватися, будемо підтримувати, це чудово. Дякую готелю Crona Hotel&SPA за таку можливість», – додала гостя готелю.

На завершення вечора виступила заслужена артистка України Наталка Карпа.