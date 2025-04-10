Швеція закупить польські безпілотники для Сил оборони України
ЗСУ використовують ударні безпілотники Warmate та розвідувальні дрони FlyEye виробництва польської WB
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що його країна закуповуватиме безпілотники для України в польської оборонної промисловості. Про це в четвер, 10 квітня, повідомило видання Defence24 з посиланням на інтерв’ю Йонсона для видання Rzeczpospolita.
«Я відвідав WB Group, і ви маєте справді вражаючі можливості в галузі безпілотників, ви дуже інноваційні. Але ми повинні мати більш збалансовані відносини щодо закупівель зброї між Польщею та Швецією, тому в нашому останньому пакеті допомоги Україні ми зарезервували частину коштів для закупівель саме в польській оборонній промисловості. Перебуваючи ближче до лінії фронту, ви володієте унікальними знаннями», – сказав глава оборонного відомства і додав, що співпраця між шведською та польською оборонною промисловістю буде динамічно розвиватися.
Йонсон не уточнив, які саме типи безпілотників будуть замовлені у польської збройової компанії WB Electronics. Також невідомі обсяг та потенційна вартість замовлення.
Відомо, що на озброєнні ЗСУ є ударні безпілотники Warmate виробництва WB та розвідувальні безпілотники FlyEye. Останні масово використовують українські захисники як над територією України, так і в операціях в Курській та Бєлгородській областях, зокрема.
«Ці системи довели свою корисність, спрямовуючи вогонь, зокрема, систем HIMARS на командні пункти, скупчення живої сили або системи протиповітряної та радіоелектронної боротьби», – зауважує видання.
Нагадаємо, 31 березня Швеція анонсувала виділення Україні оборонного пакета на 1,59 млрд доларів. Це найбільший військовий пакет, який надавала країна.