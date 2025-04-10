Розвідувальний безпілотник FlyEye

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що його країна закуповуватиме безпілотники для України в польської оборонної промисловості. Про це в четвер, 10 квітня, повідомило видання Defence24 з посиланням на інтерв’ю Йонсона для видання Rzeczpospolita.

«Я відвідав WB Group, і ви маєте справді вражаючі можливості в галузі безпілотників, ви дуже інноваційні. Але ми повинні мати більш збалансовані відносини щодо закупівель зброї між Польщею та Швецією, тому в нашому останньому пакеті допомоги Україні ми зарезервували частину коштів для закупівель саме в польській оборонній промисловості. Перебуваючи ближче до лінії фронту, ви володієте унікальними знаннями», – сказав глава оборонного відомства і додав, що співпраця між шведською та польською оборонною промисловістю буде динамічно розвиватися.

Йонсон не уточнив, які саме типи безпілотників будуть замовлені у польської збройової компанії WB Electronics. Також невідомі обсяг та потенційна вартість замовлення.

Відомо, що на озброєнні ЗСУ є ударні безпілотники Warmate виробництва WB та розвідувальні безпілотники FlyEye. Останні масово використовують українські захисники як над територією України, так і в операціях в Курській та Бєлгородській областях, зокрема.

«Ці системи довели свою корисність, спрямовуючи вогонь, зокрема, систем HIMARS на командні пункти, скупчення живої сили або системи протиповітряної та радіоелектронної боротьби», – зауважує видання.

Нагадаємо, 31 березня Швеція анонсувала виділення Україні оборонного пакета на 1,59 млрд доларів. Це найбільший військовий пакет, який надавала країна.